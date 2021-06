Covid matou 4 vezes mais mineiros de 30 a 39 anos em 2021

Mil duzentos e vinte e quatro. Esse é o número de mineiros de 30 a 39 anos que morreram por complicações da Covid-19, desde 1° de janeiro até ontem. Em 2020, o total de óbitos desta faixa etária foi 279. A comparação mostra um crescimento de 340% nas ocorrências, ou quatro vezes mais.

Além do aumento das tragédias familiares, o perfil dos internados nas terapias intensivas mudou, tendo dentre a maioria dos casos graves justamente esse público jovem. Vacinação dos idosos, avanço da pandemia e novas cepas são os principais motivos para a mudança no perfil.

“Temos observado que a permanência nos leitos de UTI continua alta porque os que estão adoecendo são mais jovens. Aquelas mais velhas já foram vacinadas, a média de idade caiu”, afirmou o secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto.

Segundo o chefe da pasta, essas pessoas tendem a ser mais saudáveis e têm a doença por mais tempo, pois a cepa em maior circulação na capital é a P1, de Manaus. “Isso faz com que fiquem mais tempo internadas”, completou.

Mortes de bebês por Covid também aumentaram muito no 1° semestre em Minas. Foram 21 óbitos de crianças com menos de 1 ano – até o fim do ano passado eram nove.