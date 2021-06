Após reunião com diretoria, Lisca deixa o América

Lisca não é mais treinador do América. O anúncio da saída do comandante foi feito na tarde desta segunda-feira (14), em coletiva de imprensa no CT Lanna Drumond. O técnico esteve ao lado de Marcus Salum, que cuida do departamento de futebol alviverde, para comunicar a decisão.

Lisca chegou ao América em janeiro de 2020 para substituir Felipe Conceição. Na temporada passada, a equipe foi semifinalista do Campeonato Mineiro, vice-campeã da Série B e semifinalista da Copa do Brasil, um dos grandes feitos do Coelho em toda sua história.

No entanto, em 2021, as coisas não seguiram muito bem para o time, que perdeu a final do Estadual, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo Criciúma e ainda não venceu na Série A do Brasileiro. Ele deixa o comando técnico do Coelho após 82 jogos, 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas e com um jejum de sete jogos sem vencer.

Fonte: Hoje em Dia