Faculdades Promove e Polícia Militar firmam parceria em Sete Lagoas

O vínculo dá direito ao ingresso de PM’s e seus dependentes com condições especiais

A Rede de Ensino Promove e a Polícia Militar firmaram nesta segunda-feira, 14, um convênio que garantes aos PM’s e seus dependentes valores especiais para o ingresso nos cursos de graduação superior. Os descontos são válidos para o 2º semestre de 2021.

As condições, podem ser consultadas no termo ou no setor comercial da Promove.

Para garantir o benefício, o Diretor Geral da rede Marcio Portilho e o comandante da 19ª região Rodrigo Coimbra assinaram um termo que celebra o vínculo, ambos se mostraram satisfeitos com a parceria.

“Levar educação de qualidade aos policiais e aos seus dependentes seja na área jurídica ou outras que possam proporcionar-lhes melhores oportunidades dentro da corporação”, este é o principal compromisso da instituição ao oferecer condições especiais aos militares, segundo Portilho.

O Comandante ressaltou a importância de se abrir as portas da educação superior.

“A educação superior vai qualificar os nossos policiais, isso faz com que eles estejam ainda mais capacitados para atender a comunidade, muita gratidão por mais esta parceria” afirmou.

Vale lembrar que as Faculdades Promove completam 20 anos no próximo mês, quem também está de idade nova é a Polícia Militar que completou recentemente 243 anos em Minas Gerais.

OUTRAS FORMAS DE INGRESSO

Quem pretende começar a estudar ainda em 2021, pode optar pela matrícula com a nota do ENEM ou pelo vestibular digital.

Saiba mais no seguinte contato: 31 99564 3717.