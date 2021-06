Aqui nesse espaço da Conversa Afiada, narrei um fato ocorrido recentemente comigo, quando determinada empresa (renomada no Brasil) me deixou insatisfeito com atendimento feito somente por robôs (humano não fala ao telefone).

Encerrei o Contrato (via robô) e a empresa me ligou várias vezes e enviou e-mails solicitando que eu retornasse como cliente.

Sem chances!

Afirmo que os idosos não pararam no tempo como alguns pensam.

Eles acompanham as evoluções tecnológicas, mas existem momentos que são tratados como idiotas.

Atente para história abaixo:

– Uma senhora entregou seu cartão bancário à caixa do banco e disse: Eu gostaria de sacar R$ 50,00.

A caixa disse a ela: Saques inferiores a R$ 100,00, por favor, use o caixa eletrônico.

A senhora queria saber por qual o motivo.

A caixa devolveu seu cartão bancário e disse a ela: Essas são as regras, por favor, saia, se não houver mais nada, há uma fila enorme de clientes atrás de você.

A senhora ficou em silêncio por alguns segundos e devolveu o cartão à caixa e disse: Por favor, me ajude a retirar todo o dinheiro que eu tenho na conta.

A caixa ficou surpresa, quando ela verificou o saldo da conta.

Ela acenou com a cabeça, inclinou-se e respeitosamente disse à senhora: A senhora tem R$ 1.300.000,00 em sua conta, mas o banco não dispõe tanto dinheiro no momento.

A senhora poderia marcar uma hora e voltar amanhã?

A senhora, então, perguntou quanto ela poderia retirar imediatamente.

A caixa disse a ela qualquer quantia de até R$ 5.000,00.

Por favor, faça um saque de R$ 3.000,00 em notas de R$ 50,00 agora.

A caixa gentilmente entregou R$3.000,00 em notas de R$ 50,00, de forma amigável e com um sorriso para ela.

A senhora guardou R$50,00 na bolsa e pediu à caixa para depositar R$2.950,00 de volta em sua conta.

Moral da história:

Não sejam difíceis com os idosos, eles passaram a vida inteira aprendendo a habilidade de resolver as adversidades da vida.

Idoso (a) é uma geração de ferro.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

