PCMG promove mutirão de coleta DNA de familiares de desaparecidos

Ação vai até sexta-feira (18/6), em diferentes regiões de Minas. Objetivo é incrementar a Rede de Perfis Genéticos e auxiliar nas buscas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) integra, nesta semana, a campanha de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, promovida pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Para intensificar o trabalho já realizado, a PCMG promove um mutirão, a partir desta segunda-feira (14/6), em diferentes regiões do estado. A proposta da ação é facilitar a busca de pessoas desaparecidas, por meio do incremento de informações no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O mutirão vai até sexta-feira (18/6).

Podem participar, familiares (no mínimo dois) em primeiro grau da pessoa desaparecida, seguindo a ordem de preferência: pai e mãe; filhos e o genitor do filho do desaparecido; e irmãos – no caso de filhos e irmãos, quantos forem possíveis. A recomendação de coleta em pessoas com esse grau de parentesco visa à maior efetividade do cruzamento de dados do doador e do desaparecido.

Coleta e doação

Os pontos de coleta de Minas Gerais estão localizados no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, e também nas cidades de Barbacena, Betim, Conselheiro Lafaiete, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Ouro Preto, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha e Vespasiano. Clique aqui para consultar os endereços.

Para doar, basta se dirigir a um dos 24 locais de coleta distribuídos pelo estado, das 8h às 18h, portando o Registro de Evento de Defesa Social (Reds/boletim de ocorrência) do desaparecimento e um documento oficial com foto (RG, CHN, passaporte, carteira profissional ou carteira de trabalho). O procedimento é simples e indolor, o swab bucal: passa-se uma espécie de esponja no interior da boca do familiar e são retiradas células da mucosa bucal.

Confira neste link informações relevantes sobre procedimentos a serem adotados em caso de desaparecimento de pessoas, além de mais detalhes da campanha.

Pontos de coleta em Minas Gerais:

Barbacena

Faculdade de Medicina de Barbacena (Funjobe) – Praça Antônio Carlos, 8, bairro São Sebastião.

Belo Horizonte

Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette – Rua Nicias Continentino, 1.291, bairro Nova Gameleira.

Betim

Posto de Perícia Integrada – Avenida Amazonas, 4.201, bairro Cachoeira.

Conselheiro Lafaiete

Delegacia Regional de Polícia Civil – Rua Rodrigues Maia, 455, bairro Angélica.

Curvelo

Pronto Atendimento Municipal – Avenida Timbiras, 576, bairro Tibira.

Diamantina

Posto de Perícia Integrada – Avenida João Antunes de Oliveira, 284, bairro Cazuza.

Divinópolis

Delegacia Regional de Polícia Civil (anexo) – Rua Goiás, 1.985 (esquina com rua Itambé), bairro Vila Belo Horizonte.

Governador Valadares

Posto de Perícia Integrada – Avenida Minas Gerais, 2.100 , bairro Grã-Duquesa.

Ipatinga

Posto Médico-Legal – Avenida Londrina, s/nº, bairro Veneza II.

Januária

Posto Médico-Legal – Rua Maestro Manoel Leite, 50, bairro Bandeirantes

Juiz de Fora

Delegacia Regional de Polícia Civil (anexo) – Rua Custódio Tristão, 76, bairro Santa Terezinha.

Lavras

Delegacia Regional de Polícia Civil (anexo) – Rodovia BR-265, 215, bairro Serra Verde.

Montes Claros

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) – Avenida Professor Rui Braga, s/nº, bairro Vila Mauriceia.

Ouro Preto

Delegacia Regional de Polícia Civil (anexo) – Avenida Juscelino Kubitschek, 63, bairro Bauxita.

Patos de Minas

Posto de Perícia Integrada – Rua Hildebrando José de Souza 27, bairro Bela Vista.

Poços de Caldas

Posto de Perícia Integrada – Avenida João Batista de Oliveira, 500, bairro São Geraldo.

Pouso Alegre

Posto Médico-Legal – Avenida Prefeito Sapucaí, s/nº, bairro Centro.

Sete Lagoas

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (anexo – fundo) – Rua Jovelino Lanza, 1.316, bairro Jardim Arizona.

Teófilo Otoni

Centro Médico Philadelfia – Avenida Dr. Julio Rodrigues, 650, 3º andar, bairro Marajoara (em frente ao Hospital Santa Rosalia).

Uberaba

Posto de Perícia Integrada – Rua Luiz Próspero, 300, térreo, bairro Parque das Américas.

Uberlândia

Hospital das Clínicas – Universidade Federal de Uberlândia – Avenida Pará, s/nº, bairro Umuarama.

Unaí

Delegacia Regional de Polícia Civil (anexo) – Avenida Vereador João Narciso, 949, bairro Cachoeira.

Varginha

Hospital Regional do Sul de Minas – Avenida Rui Barbosa, 158, bairro Centro.

Vespasiano

Delegacia Regional de Polícia Civil (anexo) – Rua Joaquim José da Silva Neto, 13, bairro Jardim Itaú.

Fonte: Agência Minas