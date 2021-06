Sete Lagoas inicia a semana com cinco óbitos confirmados e ocupação de leitos ultrapassa os 80%. Confira o boletim desta segunda (14)

Vacinação avança para 57 a 59 anos, grávidas e puérperas esta semana

Sete Lagoas inicia a terceira semana de junho com 20.231 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 192 casos no fim de semana: 88 mulheres e 104 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.272 pessoas e 5.026 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 39.263 desde o início da pandemia.

Cinco óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: na sexta-feira, dia 11, um homem de 47 anos, na Unimed. No sábado, dia 12, um homem de 45 anos no Hospital Municipal, um homem de 61 anos na Unimed e um homem de 82 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças. E neste domingo, dia 13, um homem de 77 anos na UPA. Assim, a cidade chega a 541 óbitos, 36 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 256 pessoas em isolamento domiciliar e 19.398 já curados.

Hospitalizados

Dos 93 internados hoje, 45 estão em UTI e 48 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 22 de Sete Lagoas e 23 de outras cidades da região, sendo seis de Papagaios, quatro de Pompéu, quatro de Maravilhas, três de Paraopeba, e os demais de Prudente de Morais, Inhaúma, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Belo Horizonte. Entre os internados, 79 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 11 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são dez internações, sendo quatro UTI, uma delas em leito do SUS. No Hospital Municipal estão 51 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 17 pacientes internados, sendo sete em UTI. E na UPA estão hoje 15 internados, seis deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 81,8%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 85,3%

Vacinação

Hoje se vacinaram os profissionais da educação infantil a partir dos 18 anos e as forças de segurança pública a partir dos 34 anos de idade. Seguindo o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Sete Lagoas aplica a primeira dose da vacina em pessoas com 59, 58 e 57 anos de idade, entre terça e quinta-feira. Também foi montado um cronograma para vacinação de gestantes e puérperas de diferentes idades a partir de 25 anos.

Para pessoas de 59 anos, a primeira dose será aplicada nesta terça-feira, 15 de junho, em três locais: quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino. Já nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e da faculdade Ciências da Vida (Av. Pref. Alberto Moura, 12.632, Indústrias), haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos.

Para pessoas de 58 anos, a primeira dose será aplicada nesta quarta-feira, 16 de junho, também em três locais: quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha). Já nos estacionamentos das faculdades Atenas (Av. Prefeito Alberto Moura, ao lado da Bombril) e Unifemm (rua Pedra Grande) haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos. O horário é de 09h às 17h.

Já quem tem 57 anos recebe a primeira dose na quinta-feira, 17 de junho, novamente em três locais: quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino. Já nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e da faculdade Ciências da Vida (Av. Pref. Alberto Moura, 12.632, Indústrias), haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos. Para as três idades, o horário de vacinação é de 09h às 17h.

Os documentos necessários para todas as idades são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Grávidas e puérperas

Outro grupo que também se vacina esta semana são as gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. Na terça, 15 de junho, a partir de 40 anos. Na quarta, a partir de 35 anos. Na quinta, a partir de 30 anos. E na sexta, a partir de 25 anos. O local de vacinação será a Clínica Inovar (rua Nestor Andrade, 142, Chácara do Paiva), de 09h às 16h. Os documentos necessários são comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão SUS ou CPF.

Lactantes

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, até o momento, apesar da declaração do governador, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não recebeu nenhuma nota técnica ou planilha com previsão de envio de doses para lactantes. Tão logo essas informações sejam repassadas ao Município, uma previsão de disponibilização da vacina será feita e a população será informada. “Esclareço que a Secretaria Municipal de Saúde não estoca doses. Nossos esforços, incluindo parcerias com drogarias e clínicas particulares, é fazer com que a vacina chegue à população o mais rapidamente possível”, explicou o secretário.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Até o momento, mais de seis toneladas de alimentos já foram doadas. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta sexta-feira, 11 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 59.326 pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 27.189 pessoas. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

