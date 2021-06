Profissionais da educação infantil a partir de 18 anos vacinam hoje (14)

Os locais disponíveis são: Drogaria Drogasil (Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí) a pé, e no estacionamento do Unifemm (rua Pedra Grande) no sistema drive-thru.

Documentos obrigatórios:

– Servidores de escolas públicas: nome deverá constar em lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

– Profissionais de escolas particulares: declaração do diretor da escola confirmando a função no ensino infantil, carteira de trabalho ou contracheque, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.