Vacina da Novavax contra Covid-19 teve mais de 90% de eficácia em teste nos EUA

Ensaio clínico de fase 3 mostrou que imunizante da farmacêutica norte-americana produz alta resposta imunológica contra as variantes predominantes da doença

A Novavax divulgou nesta segunda-feira (14) dados do estágio final de seu ensaio clínico com base nos Estados Unidos, mostrando que sua vacina é mais de 90% eficaz contra várias mutações do novo coronavírus.

O estudo com quase 30 mil voluntários nos Estados Unidos e no México coloca a Novavax no caminho para solicitar autorização de emergência para as autoridades norte-americanas e em outros lugares no terceiro trimestre de 2021, disse a empresa.

A vacina contra Covid-19 baseada em proteína da Novavax foi mais de 93% eficaz contra as variantes predominantes da doença que têm sido motivo de preocupação entre cientistas e funcionários de saúde pública, disse a Novavax.

As vacinas à base de proteínas são uma abordagem convencional em que usa pedaços purificados do vírus para estimular uma resposta imunológica – as vacinas contra coqueluche e herpes zoster empregam essa técnica.

Fonte: cnnbrasil.com.br