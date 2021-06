Cecon orienta a como pedir e consultar licença de construção online sem burocracia

Você quer construir? O primeiro passo é pedir a licença de construção na Prefeitura de Sete Lagoas. Nenhuma obra pode ser iniciada sem estar devidamente licenciada. A solicitação pode ser presencial, protocolando cópia dos documentos necessários no prédio da Central do Contribuinte (Cecon), ou de forma virtual, no site: setelagoas.mg.gov.br. O proprietário do imóvel ou despachante imobiliário contratado pode fazer o acompanhamento da análise dos processos (e pendências, se for o caso), tanto de modo físico como eletrônico, no site, tendo em mãos apenas o número do protocolo. É simples e rápido.

Os documentos necessários para licença de construção, regularização de imóveis, habite-se, desmembramento ou unificação de área, etc, são encontrados no link cecon.setelagoas.mg.gov.br, bastando seguir as orientações no site. “No ‘e-Cidade Cidadão’ é possível consultar seu cadastro municipal, abrir protocolo e fazer agendamento na Coordenadoria de Ordenamento Urbano (Coourb, antigo DLO), na Superintendência de Rendas Imobiliárias e na Superintendência de Rendas Mobiliárias da Prefeitura”, explica o coordenador da Coourb, Jonas Felisberto Dias. Um manual em PDF com orientações para utilização do e-Cidade também está disponível e pode ser baixado.

No link cecon.setelagoas.mg.gov.br também é possível realizar outros serviços online e sem burocracia, como emitir 2ª via de IPTU, 2ª via de TCRS, 2ª via de parcelamentos, CND imobiliária, entre outros (lembre-se de desbloquear o pop-up do site para emitir a guia de pagamento das taxas). Ainda não tem o cadastro? Ligue (31) 3772-0323 ou 3779-7000 para fazer. Para mais informações, o telefone da Coourb é (31) 3772-7728 e o e-mail é dlo.obras@setelagoas.mg.gov.br . O prédio da Cecon fica na Av. Coronel Altíno França, 312, orla da Lagoa Paulino, Centro de Sete Lagoas.