Em Pedro Leopoldo, homem é preso por posse ilegal de arma de fogo

Neste domingo (13) a Polícia Militar recebeu denúncia de violência doméstica no centro de Pedro Leopoldo. Chegando ao local, os policiais depararam com a vítima, uma mulher de 41 anos que relatou que seu marido havia a ameaçado de morte e que ficou com bastante medo pois o homem possuía arma de fogo em casa.

Os militares, em contato com o suspeito, perguntaram a ele sobre o fato, e ele admitiu ter em sua posse uma arma de fogo e que esta estaria irregular. Os policiais encontraram em sua residência um revólver calibre 38 e mais 7 munições intactas.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM