América é dominado pelo Flamengo, perde no Maracanã e segue sem pontuar no Brasileirão

O América segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Coelho perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, neste domingo (13), pela terceira rodada da competição.

Dominante durante todo o duelo, a equipe carioca chegou ao triunfo com gols dos atacantes Bruno Henrique, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Rodrigo Muniz, aos 21 minutos da segunda etapa.

Foi a terceira derrota do Alviverde em três jornadas no torneio. Caso a Chapecoense pontue diante do Ceará, no confronto marcado também para este domingo, às 20h30, em Santa Catarina, os comandados de Lisca caem para a última posição na tabela.

Com o resultado, o América chegou a sete jogos sem vencer na temporada, somando partidas pelo Campeonato Mineiro, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. No período, foram quatro empates e três reveses.

O Coelho vai buscar a reabilitação na próxima quinta-feira (17), diante do Cuiabá, às 16h, no Independência.

Um dia antes, o Flamengo recebe o Coritiba, novamente no Maracanã, às 21h30, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No confronto de ida, os rubro-negros venceram por 1 a 0, no Couto Pereira.

No Brasileirão, o time carioca, que teve o duelo com o Grêmio pela segunda rodada adiado, soma duas vitórias em dois jogos.

O jogo

Mesmo bastante desfalcado, principalmente em razão de convocações para a Copa América, os donos da casa tomaram conta das ações ofensivas desde o início da partida.

Com uma formação mais resguardada, com cinco homens no meio de campo e Ademir isolado no ataque, o Coelho teve dificuldades diante do ataque do Fla. Apesar da habitual organização em campo e da disposição de seus atletas, o América não foi páreo para a superioridade técnica do adversário.

Aos 23 minutos, Bruno Henrique tabelou com Vitinho, invadiu a área e bateu na saída de Matheus Cavichioli para abrir o marcador.

Atrás no placar, o técnico Lisca lançou a campo o atacante Ribamar na vaga do meia Gustavo, já no intervalo, tentando ganhar poderio ofensivo na partida.

Entretanto, mesmo com as outras tentativas no decorrer da segunda etapa, o América viu o Flamengo seguir dominante e não ameaçou a meta defendida pelo goleiro Diego Alves.

Aos 21 minutos, o centroavante Rodrigo Muniz, substituto de Gabigol (convocado) e Pedro (com Covid-19), ampliou o placar em uma bela jogada individual. Os donos da casa quase marcaram o terceiro com Gerson, que acertou o travessão em chute da entrada da área.

A FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2

Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís (Renê); Diego (Max), Michael e Gerson; Vitinho (João Gomes), Bruno Henrique e Rodrigo Muniz (Ryan Luka). Técnico: Mauricio Souza

AMÉRICA 0

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Ricardo Silva), Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e João Paulo; Juninho Valoura, Juninho (Eduardo), Alê, Gustavo (Ribamar) e Bruno Nazário (Yan Sasse); Ademir (Felipe Azevedo). Técnico: Lisca

DATA: 13 de junho de 2021 (domingo)

LOCAL: Maracanã

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Helton Nunes, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

CARTÕES AMARELOS: Não houve

GOLS: Bruno Henrique, aos 23 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Muniz, aos 21 minutos do segundo tempo

Fonte: Hoje em Dia