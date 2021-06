Mozart sinaliza planos para Marcinho e Giovanni no duelo com a Ponte Preta

Depois de sua estreia pelo Cruzeiro, no empate em 1 a 1 com o Goiás, no Mineirão, nesse sábado (12), o técnico Mozart começa a pensar no duelo com a Ponte Preta, na quarta-feira (16), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. E o treinador já sinalizou duas situações envolvendo armadores do elenco.

Em entrevista coletiva, o comandante afirmou que Giovanni Piccolomo volta aos planos do time celeste, após deixar o Avaí e retornar ao clube mineiro. E deu a entender que Marcinho, autor do gol da Raposa diante dos goianos, tem chance de começar como titular perante a Macaca.

“O Marcinho é um jogador extremamente refinado, atua próximo à linha adversária, domina bem a bola, tem o chute de média distância, a bola parada… Não iniciei com ele pelo tempo de inatividade. Não tínhamos noção da autonomia dele, então optamos por deixá-lo no banco. Ele está de parabéns pela forma como entrou e foi premiado com o gol”, afirmou Mozart.

Também não faltaram elogios a Giovanni, que, pelo visto, será relacionado para o confronto com a Ponte Preta.

“Com certeza ele entra nos meus planos, tanto que pedimos para ele voltar. É um jogador que tem a bola nas costas da defesa, o passe direto aos atacantes e o chute de média e longa distância. E acho que hoje (sábado) faltou esse chute para nós”, comentou.

