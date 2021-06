Sete Lagoas terá intenso cronograma de vacinação a partir de terça (15). Confira quem será contemplado.

Sete Lagoas terá um intenso cronograma de vacinação a partir de terça-feira (15). Dentre os contemplados estão, pessoas com idades entre 59 e 57 anos, além da retomada no plano de imunização à gestantes e puérperas. Confira:

59 anos

As pessoas com 59 anos de idade será o público contemplado na próxima etapa do calendário de vacinação contra a Covid-19 da Prefeitura de Sete Lagoas. A primeira dose será aplicada na próxima terça-feira, 15 de junho, em três locais: quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino. Já nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e da faculdade Ciências da Vida (Av. Pref. Alberto Moura, 12.632, Indústrias), haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos. O horário é de 09h às 17h.

Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa).

58 Anos

As pessoas com 58 anos de idade serão contemplados na próxima quarta-feira, 16 de junho, em três locais: quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha). Já nos estacionamentos das faculdades Atenas (Av. Prefeito Alberto Moura, ao lado da Bombril) e Unifemm (rua Pedra Grande) haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos. O horário é de 09h às 17h.

Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa).

57 Anos

As pessoas com 57 anos de idade receberão a primeira dose na próxima quinta-feira, 17 de junho, também em três locais: quem for a pé deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha). Já nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e da faculdade Ciências da Vida (Av. Pref. Alberto Moura, 12.632, Indústrias), haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos. O horário é de 09h às 17h.

Documentos necessários: identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa).

Gestantes e Puérperas

A Prefeitura de Sete Lagoas retoma na terça-feira (15) a vacinação de gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), com a seguinte programação:

Terça, 15 de junho, a partir de 40 anos.

Quarta, 16 de junho, a partir de 35 anos.

Quinta, 17 de junho, a partir de 30 anos.

Sexta, 18 de junho, a partir de 25 anos.

Local: Clínica Inovar (rua Nestor Andrade, 142, Chácara do Paiva), de 09h às 16h.

Documentos necessários: comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão SUS ou CPF.

Pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Da Redação com Ascom Prefeitura de Sete Lagoas