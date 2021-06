Sete Lagoas luta por mais vacinas e recebe cerca de 13 mil doses esta semana

Em busca de reduzir essas distorções, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – participou de várias reuniões junto aos conselhos municipais de saúde e secretários municipais da região, além de órgãos de controle do Estado, cobrando uma justa divisão das doses.

Quem olha para os números de vacinas contra a Covid-19 enviadas aos municípios mineiros percebe distorções. Enquanto a capital Belo Horizonte já recebeu mais de 1,34 milhão de doses (ou 57% da população), Juiz de Fora, quarta maior cidade do Estado, obteve volume proporcional a 47% de seus 573 mil habitantes. Já em Ribeirão das Neves, sétima em população, por exemplo, a proporção é de 25%. Sete Lagoas, 11º município mais populoso, com 241.835 habitantes, também recebeu quantitativo semelhante.

Em busca de reduzir essas distorções, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – participou de várias reuniões junto aos conselhos municipais de saúde e secretários municipais da região, além de órgãos de controle do Estado, cobrando uma justa divisão das doses.

O secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas, Dr. Flávio Pimenta, também presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems Regional), se manifestou por diversas vezes nesses encontros sua insatisfação exigindo equivalência do SUS na distribuição da vacina. “Embora várias justificativas tenham sido dadas, agora nossas vozes foram ouvidas. Não era justo que BH e outras cidades recebessem cargas que permitissem avanço tão discrepante. Isso sempre gerou questionamentos da população”, explica o secretário.

Segundo Dr. Flávio Pimenta, várias explicações foram dadas, entre elas, a de que a capital tem grupos prioritários maiores. “Mas a questão era por que BH conseguia índices muito maiores e avanços nos grupos?”, questiona. “Com as cerca de 13 mil novas doses que receberemos esta semana, com certeza será possível avançar (na vacinação de forma importante nesse mês de junho”, espera.

Logística



Com as novas remessas, a Secretaria Municipal de Saúde prepara agora um grande mutirão de vacinação para esta semana, que contemplará tanto a população por faixa etária quanto grupos específicos. Para isso, serão usados os pontos habituais, como ginásio Dr. Márcio Paulino e os estacionamentos das faculdades parceiras e do Shopping Sete Lagoas, além das salas de vacinação das unidades de saúde do Município, clínicas e drogarias credenciadas.

De acordo com o secretário, a normativa com os critérios para a nova etapa de vacinação ainda não foi divulgada, mas existe uma orientação prévia de que 70% da carga seja destinada para o avanço em idade e 30% para os demais grupos prioritários. “A partir de terça teremos o início dessa etapa. Até esta segunda, dia 14, divulgaremos os calendários, dependendo do envio pela Superintendência Regional de Saúde, confirmando o aporte e determinando o quantitativo”, completa o secretário. Vale lembrar que na próxima segunda se vacinam os profissionais da educação infantil a partir de 18 anos e e as forças de segurança a partir de 34 anos.

por Ascom Prefeitura