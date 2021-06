Prefeitura investe em tecnologia para melhorar a gestão de todas as escolas municipais

A rede de ensino público municipal viveu um dia histórico nesta sexta-feira, 11 de junho, quando recebeu novos equipamentos que vão permitir a otimização do processo educacional por meio da tecnologia. O prefeito Duílio de Castro fez a entrega simbólica dos dispositivos em seu gabinete, onde recebeu servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Os Chrome books (notebooks do Google) serão utilizados por gestores, pedagogos, secretários e auxiliares de secretaria na gestão escolar, seja na plataforma Google para Educação ou no Nobe Sistema, onde são controladas todas as informações da Rede de Ensino Municipal. “Considero este ato um marco. Nunca paramos de investir na educação e este é o primeiro passo para que os benefícios da tecnologia impulsionem todo o processo de ensino. Esta atenção especial com o setor é uma maneira de agradecer a todos os profissionais que, nesta crise provocada pela pandemia, continuam trabalhando pelo futuro de nossos estudantes”, comentou Duílio de Castro.

Os 188 equipamentos distribuídos nas escolas sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação permitirão uma operacionalidade eficaz e segura já a partir desta sexta-feira. “O atual governo permite um ambiente democrático de trabalho, onde todos têm direito a propor ideias e projetos. Isso está sendo fundamental para esta evolução, que refletirá diretamente na vida das pessoas”, declarou a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira.

O sentimento de todos os profissionais da educação presentes no momento da entrega simbólica foi de gratidão. Quem trabalha na linha frente sabe da importância desta atenção que a Prefeitura oferece ao ensino de milhares de sete-lagoanos. “Vai agregar muito ao nosso sistema educacional. Agradeço ao prefeito a oportunidade de inserção no mundo tecnológico ao iniciar esse processo inovador”, comentou Wanderley Abreu, diretor da Escola Municipal Professor Gravito, no bairro Jardim dos Pequis.

Os investimentos em tecnologia não param na Secretaria Municipal de Educação. Atualmente está em operação um cronograma de melhorias no sistema de internet de todas as escolas. As unidades também ganharão em breve o serviço de monitoramento eletrônico para garantir mais segurança à comunidade escolar e ao patrimônio. Também está prevista a aquisição de notebooks e tablets, que serão utilizados pelos estudantes.