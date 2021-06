Sete Lagoas fecha a semana com mais três óbitos, por complicações da Covid. Veja o boletim desta sexta-feira (11)

Sete Lagoas chega nesta sexta-feira, 10 de junho, somando 20.039 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 114 casos: 70 mulheres e 44 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.275 pessoas e 4.984 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 38.974 desde o início da pandemia.

Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: ontem, um homem de 86 anos que estava internado no Hospital Municipal e uma mulher de 59 anos que estava internada na UPA. E hoje, um homem de 35 anos, também no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega a 536 óbitos, 47 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 298 pessoas em isolamento domiciliar e 19.158 já curados.

Hospitalizados

Dos 93 internados hoje, 47 estão em UTI e 46 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 24 de Sete Lagoas e 23 de outras cidades da região, sendo seis de Papagaios, quatro de Pompéu, quatro de Maravilhas, dois de Inhaúma, e os demais de Paraopeba, Prudente de Morais, Pequi, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Baldim. Entre os internados, 77 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 13 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são dez internações, sendo cinco em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 54 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital da Unimed são 19 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA estão hoje dez internados, cinco deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 85,4%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 85,7%.

Vacinação

Hoje foram vacinados os profissionais da educação infantil (creche e pré-escola) a partir de 30 anos contra a Covid-19. Na próxima segunda-feira, 14 de junho, será a vez dos profissionais da educação infantil (creche e pré-escola) em Sete Lagoas, a partir de 18 anos de idade, de 9h às 16h. Locais: Drogaria Drogasil (Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí) a pé, e no estacionamento do Unifemm (rua Pedra Grande) no sistema drive-thru.

Documentos obrigatórios:

– Servidores de escolas públicas: nome deverá constar em lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

– Profissionais de escolas particulares: declaração do diretor da escola confirmando a função no ensino infantil, carteira de trabalho ou contracheque, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

Quem também recebe a primeira dose da vacina na próxima segunda, seguindo o cronograma estabelecido pelo Plano Nacional de Imunização, são os profissionais de segurança pública a partir dos 34 anos. Local: ESF São Geraldo, rua Joaquim Murtinho, 109-A, São Geraldo, de 8h30 às 12h. Documentos necessários: carteira profissional que comprove função na área da segurança pública, identidade e CPF.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 11 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 58.070 pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 27.189 pessoas. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

