O músico Sérvio lançou seu primeiro clipe enaltecendo a arte com uma sutil crítica à vida moderna.

Nesta sexta-feira (11), o cantor lançou nas plataformas digitais o novo single Perdido no Espaço.

O cantor e compositor sete-lagoano, Sérvio, lançou no dia 04 de junho, seu primeiro clipe musical. Contemplando a música “Vida Real”, o material além de mostrar o seu trabalho artístico, traça uma crítica à vida contemporânea, supervalorizando os meios digitais e deixando de lado o convívio real.

Composta por Sérvio Vinícius, o roteiro do clipe ficaram a cargo de Davi Mello e Sérvio Vinícius, gravação e edição de vídeo por Davi Mello e Clara Rocha, produção de Fabricio Matos, com participação da atriz Luciana Velloso e do músico Atila Moreira. “Vida Real” conta a história de um relacionamento onde o casal fotografa e posta tudo a todo momento, simulando uma felicidade para os seus seguidores, enquanto na vida real, eles estão bem distantes e cada vez se perdendo mais.

Muita gente deve ter se identificado com essa situação, que atualmente é mais comum e espontânea que nem se percebe.

O músico sente-se realizado com o lançamento, enaltecendo o seu amor pela música, mas acreditando ter alertado as pessoas quanto à importância das convivências. “A sensação que eu tive ao lançar esse clipe é que eu estou fazendo aquilo que eu nasci pra fazer. De um jeito bem sutil, eu ou conseguindo tocar as pessoas levando reflexão, levando amparo, levando amor através da arte. Acho que ninguém vive sem arte, e com um toque sutil, o clipe é uma crítica a essa vida moderna que a gente está vivendo, em que a gente dá mais ênfase, a gente dá mais valor ao que é curtido e não vivido, ou a gente faz questão de criar uma foto, criar todo um contexto pra ficar bonito em nosso Instagram, mas as vezes a alma está vazia. Eu me sinto muito realizado em poder levar isso para as pessoas”, evidenciou o artista.

Cantor, músico e compositor, Sérvio é também médico veterinário em Sete Lagoas/MG. Multi instrumentista, ele toca baixo, violão, viola, guitarra e bateria, chegando ao mercado fonográfico com notoriedade. Com letras sempre marcantes e canções bem arranjadas, Sérvio vem conquistando cada vez mais fãs. Em setembro de 2018 lançou seu primeiro disco intitulado: “De que Lado Estamos?”, se destacando na plataforma digital de música “Palco MP3”. Um mês depois, sua música “Sonho” já estava entre as finalistas do Prêmio de Música das Minas Gerais. Foi citado como um dos 3 artistas que melhor representam o rock autoral, na novíssima música brasileira pelo Blog do Palco MP3, em agosto de 2019. Em dezembro do mesmo ano, participou do programa Show Livre em São Paulo e foi entrevistado por ninguém menos que Clemente Tadeu. Hoje em parceria com o renomado produtor, Fabrício Matos, o trabalho ganha outra dimensão e vem surpreendo a todos com os timbres e a sensibilidade, tendo como destaque, a participação da orquestra sinfônica da Rússia em uma das canções. Com uma grande luz própria que reflete todo o seu carisma, Sérvio segue conquistando cada vez mais o seu espaço.

Quer conhecer melhor o trabalho do Sérvio? Assista o clipe e se inscreva no YouTube do artista. É possível encontrar outras músicas dele nas mais variadas plataformas digitais:

