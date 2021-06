Através do mandato do deputado Douglas Melo, igreja histórica de Jequitibá é reinaugurada

A Igreja tem mais de 230 anos e é um marco da região, sendo a mais antiga da Diocese de Sete Lagoas

Na quinta-feira (3) o deputado estadual Douglas Melo participou da celebração de Corpus Christi na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, em Jequitibá, reformada a partir de recursos de emenda destinada pelo seu mandato e intermediação do parlamentar com Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e Secretaria de Estado de Cultura. “Essa Igreja linda que estamos vendo hoje, toda restaurada, era um sonho do povo de Jequitibá e de todos os mineiros que sabem da importância do nosso patrimônio histórico. É consolidação da fé, da cultura e da preservação da nossa história”, disse Douglas.

O parlamentar destacou que foi procurado pelo Humberto e Luiz (então prefeito e vice da cidade), ainda em 2015, pedindo apoio para recuperação da Igreja.

A Matriz é uma Igreja muito importante para nossa região e remete ao século 18. Apesar de sua simplicidade, abriga em seu interior obras de artistas como o Aleijadinho e um rico conjunto arquitetônico que consagra o barroco mineiro em Jequitibá, capital mineira do folclore. Luiz, o prefeito municipal, verbalizou a alegria dos jequitibaenses “ Deputado, nossa comunidade agradece muito o seu trabalho. A reabertura da Igreja é uma satisfação muito grande para nossa comunidade, vi gente chorando de felicidade ao presenciar a Igreja reaberta, é uma honra para todos nós ”, finalizou.

Somada aos recursos do governo do Estado, uma emenda parlamentar do deputado, no valor de R$ 250 mil, foi executada na colocação de um novo piso. A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, que estava fechada deste 2011, já voltou a receber fieis e visitantes, a obra está situado na Praça JK, 91, Centro, Jequitibá, para possíveis dúvidas relacionadas a visitação entrar em contato com a Secretaria da Paroquia pelo número de telefone: (31) 3717-6288 ou e-mail: pssjequitiba@gmail.com.

Com Assessoria de Imprensa/Douglas Melo