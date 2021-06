Buscando a amada, “Ariovaldo por aí” viaja pelo Brasil em projeto inovador de Gustavo Gomes

O matuto “Ariovaldo de Pariopeba”, em busca de sua amada Bernadete, saiu de seu mundinho no interior mineiro e nessa jornada, acabou por conhecer terras e pessoas de estilo e personalidades incríveis. É possível acompanhar essas proezas do pequeno produtor de bananas, no canal do YouTube, Ariovaldo por aí Arte Cínica integrando um projeto do sete-lagoano Gustavo Gomes. Neste sábado (12), Dia dos Namorados, uma nova aventura estará na plataforma, a partir das 14h. Trata-se de sua viagem a Fortaleza, onde conheceu o famoso Dr. Cornélio, especialista em “Cornologia”. Vejam como foi essa consulta bizarra, Ariovaldo sendo corno na marra! Será?

O poli artista, Gustavo Gomes, quem dá vida ao personagem matuto e danado de esperto, contou que o sertanejo ganhou tamanha força, que atualmente, a criatura que leva seu criador para conhecer outros universos. “É o Ariovaldo que leva o Gustavo. Quando eu parto para essas viagens, para essas loucuras, na bagagem vai mais figurino de Ariovaldo do que roupa de Gustavo Gomes. Para se ter uma ideia, eu tive que mandar fabricar uma mala especial para transportar o balaio, porque Ariovaldo sem balaio não existe”, comentou o ator.

O projeto que tem o Ariovaldo transitando por diversas cidades do país e interpelando os mais diversos estereótipos humanos, reais e personificados, surgiu a partir do momento em que o sertanejo se viu sem sua amada Bernadete, que teria fugido com seu dinheiro e com o macaco, outro personagem do grupo Arte Cínica que, contrapondo a ideia do animal de estimação ao vendedor de bananas, costurava muitas histórias entre Ariovaldo, Bernadete, a Galinha Magricela e o Tio Pafúncio.

Já é possível encontrar algumas histórias do matuto no YouTube, buscando “Ariovaldo por aí”, aventuras do jeca na praia. O projeto, que deve percorrer por vários cantos do Brasil, teve início com a busca de Ariovaldo pela sua amada Bernadete que fugiu com o dinheiro que ele ganhou na loteria e o macaco.

A princípio, Gustavo aterrissou em Florianópolis com outro personagem, o Palhaço Dom Pepe, para vender paletas mexicanas na praia, no entanto, já chegou com a proposta de promover as aventuras do jeca Ariovaldo na praia, já que o caipira nunca tinha pisado em terras litorâneas. Gustavo ressalta que o personagem Ariovaldo de Pariopeba, transmite tanta veracidade, que as pessoas que o conhecem, acreditam se tratar de uma figura real e não uma personificação produzida pelo ator.

Ariovaldo se tornou um sujeito tão querido pelas pessoas de Florianópolis, que ganhou até um samba em sua homenagem, como relatou Gustavo. “Eu contei a história do amor de Ariovaldo pela Bernadete para Manezinho do Pandeiro, um sambista que tocava pandeiro nas noites de Florianópolis, participava de Cruzeiros e ele fez um samba pro Ariovaldo. Nos últimos dia em Florianópolis, nós gravamos o vídeo, ele abriu um bar local que se chama ETA (Estação de Todas as Artes), especialmente para gravação de parte do vídeo, quando o samba é apresentado para o Ariovaldo”, lembrou o ator.

Gustavo Gomes pontua que Ariovaldo, dentro da comédia, é também uma crítica social. “O jeca que sai do interior para viver na cidade grande e passa por muitas aventuras que têm muito a ver com o social desse pequeno agricultor do interior em busca de sua amada, em busca de crescer financeiramente, tudo tem um “Q” político”, relatou Gustavo Gomes.

O projeto promete muitas aventuras do vendedor de bananas, sempre em busca de seu amor e se atrevendo por ambientes desconhecidos e surpreendentes. Mas com seu carisma ímpar, quem seria capaz de não receber e bater um dedinho de prosa com esse mineirinho apaixonante?

Serviço

Ariovaldo de Pariopeba em “Ser Corno ou não Ser”

YouTube: Ariovaldo por aí Arte Cínica

Dia 12 de junho 2021 – Dia dos Namorados

Hora: 14h

Ainda na noite do Dia dos Namorados, Ariovaldo de Pariopeba estará presente na Feirinha do Centro, vendendo seus deliciosos amendoins para aquecer os corações dos apaixonados. Já no domingo (13), Dia de Santo Antônio, será possível encontrar o matuto mais amado na Feira do Boa Vista. Prestigiem!!!

