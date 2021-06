Dirigentes e funcionários da Caixa visitam unidades florestais, para definir investimentos

Ação, que ocorre no programa de preservação ambiental CAIXA Florestas, vai identificar as principais necessidades de apoio às unidades de conservação e florestas brasileiras

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, e mais 100 grupos de funcionários voluntários e dirigentes do banco estarão em unidades florestais de todos os estados do país no próximo fim de semana. As visitas às áreas de preservação ambiental, que ocorrerão entre 11 de 13 de junho, vão avaliar tecnicamente as necessidades e a formulação de ações socioambientais que podem ser implementadas pela CAIXA nessas localidades.

A comitiva liderada pelo presidente Pedro Guimarães visitará a Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. Outras 100 unidades federais, estaduais e municipais receberão os grupos, que vão identificar condições de fornecimento de energia limpa, obras civis e de sinalização que precisam ser feitas, além de equipamentos e ações sociais para públicos vulneráveis que podem ser implementadas.

Assista ao vídeo do presidente Pedro Guimarães explicando a ação: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/26388/video-dirigentes-e-funcionarios-da-caixa-visitam-100-unidades-florestais-para-definir-investimentos

A CAIXA vai destinar, pelo menos, R$ 150 milhões do Fundo Socioambiental CAIXA (FSA) por ano para preservação e conservação ambiental e promoção socioeconômica. Serão 3,5 milhões de hectares e 10 milhões de árvores plantadas em todos os biomas brasileiros. As ações, em parceria com o Governo Federal, trabalham em conjunto com o programa Adote um Parque, programa Águas Brasileiras e projetos especiais de preservação das Forças Armadas.

O programa Caixa Florestas se fortalece com o engajamento de funcionários voluntários em todo o país, que atuam como propulsores locais da missão da CAIXA em ser o banco de todos os brasileiros e o banco do meio ambiente.

As visitas seguirão as orientações de segurança e sanitárias das autoridades competentes.

