Minas distribui 600.260 doses de vacinas contra a Covid-19 

O Governo de Minas distribui, nesta sexta-feira (11/6), os 23º e 24º lotes de vacinas contra a Covid-19 para as 28 Unidades Regionais de Saúde. São 600.260 doses – sendo 362.750 da AstraZeneca e 237.510 da Pfizer – que serão entregues, por via terrestre, a partir das 8h. Essa é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Clique aqui para acessar a tabela com o detalhamento da distribuição das vacinas AstraZeneca e Pfizer (Arquivo em formato .XLS).

Público-alvo



Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as vacinas da Pfizer são destinadas a pessoas com comorbidades – incluindo gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz – deficientes permanentes; trabalhadores da Educação do Ensino Básico; Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas; trabalhadores do transporte aéreo. Já a AstraZeneca deve ser direcionada ao mesmo público, com exceção de grávidas e puérperas.

Buscarão as vacinas diretamente na Central Estadual de Rede de Frio: