Passando a Limpo recebeu Adriana Vieira do Sicoob/Credisete e Alysson Almeida do Sebrae Minas, nesta sexta-feia (11)

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (11) recebeu Adriana Vieira, do Sicoob/Credisete, e Alysson Rodrigo de Almeida, Analista de Projetos do Sebrae Minas na Microrregião de Sete Lagoas, para falar sobre a parceria entre as empresas. De acordo com os convidados, o objetivo dessa colaboração é impulsionar os micro e pequenos negócios de Sete Lagoas e região.

Alysson de Almeida, durante a conversa, esclareceu um pouco sobre como a Sicoob Credisete e o Sebrae Minas atuam no auxílio das empresas. “A gente orienta, primeiro procuramos entender a necessidade desse empreendedor, qual é a dificuldade dele. Sendo esta uma dificuldade financeira, primeiro acolhemos ele, marcamos uma consultoria e tentamos entender as finanças e como elas são controladas. E a partir daí conseguimos fazer um levantamento sobre a real necessidade desse empresário”, diz o analista.

A ideia foi muito elogiada pelos a apresentadores por disponibilizar esse recurso ao público. “Esse tipo de parceria que faz as coisas acontecerem. Num momento de pandemia que estamos vivenciando, poder dar um suporte e abraçar quem está passando por necessidades é muito bacana”, parabeniza Wagner Oliveira.

Assista a entrevista completa no Facebook do SeteLagoas.com.br!