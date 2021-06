América encerra jejum de gols, mas aumenta para seis o número de jogos seguidos sem vitória

O duelo com o Criciúma, nessa quarta-feira (9), representou a quebra de um tabu e a ampliação de outro para o América. Se por um lado, o time alviverde voltou a marcar gol após cinco partidas, por outro, aumentou para seis o número de jogos sem vencer.

Os dois gols de Ademir no empate em 2 a 2 com o Tigre findaram uma escrita negativa do setor ofensivo, já que a equipe comandada por Lisca não havia balançado as redes nos últimos cinco embates – foram dois 0 a 0 com o Atlético, na decisão do Mineiro, derrotas por 1 a 0 para Athletico-PR e Corinthians, no Brasileiro, e outro 0 a 0 com o Criciúma, na ida da terceira fase da Copa do Brasil.

No entanto, o placar de 2 a 2 no tempo normal foi o sexto jogo consecutivo sem triunfo para o Coelho. Pior: o clube mineiro acabou eliminado do torneio mata-mata com um revés nas penalidades, por 3 a 2.

No domingo (13), às 16h, o América terá uma parada duríssima pela frente, contra o atual bicampeão brasileiro, o Flamengo, no Maracanã, pela terceira rodada da Série A.

Fonte: Hoje em Dia