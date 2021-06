Dodô agradece à diretoria e à Massa pelo apoio, após passar por período nebuloso

Um dos destaques do Atlético na vitória por 2 a 1 sobre o Remo, nessa quinta-feira (10), no Mineirão, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Dodô emanava felicidade ao fim do duelo que rendeu ao Galo uma vaga nas oitavas de final da competição nacional.

Em entrevista ao SporTV/Premiere, o lateral-esquerdo agradeceu àqueles que têm sido fundamentais nesta sua trajetória pelo Alvinegro, após um período nebuloso em 2020, quando passou aquela temporada longe dos gramados, por conta de um imbróglio com o Cruzeiro.

“Estou muito feliz. A gente está vivendo um bom momento, eu particularmente, e o time também está fazendo bons jogos. No geral, fizemos uma grande partida. Momento que vivi foi muito difícil. Passei um ano sem jogar e treinar. O Atlético abriu as portas para mim. Agradeço ao Rodrigo Caetano (diretor de futebol) e à torcida, que me recebeu muito bem. Hoje estou colhendo frutos do que plantei”, disse.

Substituto de Guilherme Arana, convocado pela Seleção Olímpica, Dodô vem mostrando seu valor com a camisa do Galo. Até agora, soma 16 confrontos pelo clube.

