UAI/Sine tem vaga para vendedor de veículos. Confira as demais vagas, para esta sexta (11)

ESTÁGIO DEPARTAMENTO PESSOAL

Auxiliar nas demandas do setor.

Cursando Superior em Administração ou Gestão de RH a partir do 2º ano – Previsão de conclusão até julho 2023.

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO ALTO FORNO

Supervisionar equipe de produção do Alfo Forno; responder pelo controle operacional, cálculos do leito de fusão e correção de escória; acompanhar continuamente a qualidade das matérias primas a serem enfornadas; inspecionar maquinas e equipamentos utilizados no processo; realizar gestão de pessoas; garantir que os trabalhos realizados pela equipe estejam sempre em conformidade com as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Imprescindível: experiência em siderurgia

Experiência: 06 meses na carteira – Técnico em Metalurgia ou Superior

VENDEDOR DE VEÍCULOS

Venda de automóveis seminovos, acompanhar o processo de compra, prospecção de novos clientes, demonstração dos veículos, test drives. Necessário experiência com vendas no segmento de automotivos de usados.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Auxilia na montagem e reparação de instalações elétricas, cabeamento, transporta equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos, entre outros.

Experiência: 06 meses na carteira

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Necessário ter experiência na área industrial.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na área concluído – CNH: A ou B

AUXILIAR DE PESSOAL

Executar as rotinas de admissão de empregados, registro na CTPS, atualização de CTPS, confecção de folhas de pagamento, férias, 13° salário, demissão de empregado, saber elaborar a rescisão contratual, tendo inclusive conhecimento das normas trabalhistas, E-Social.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO ALINHADOR

Alinhamento, balanceamento e cambagem. Realizar diagnóstico e correção de peças da suspensão e direção do veículo. Realizar substituição de pneus. Conhecimento em alinhamento, balanceamento e cambagem veicular.

Experiência comprovada na carteira – CNH: B

AJUDANTE DE FERRAMENTARIA (VAGA TEMPORARIA)

Auxiliar na construção, manutenção, montagem, desmontagem e furação de ferramentas, matrizes, gabaritos e dispositivos, analisando junto ao Ferramenteiro os projetos e desenhos. Conferir, ajustar e medir peças que retornarão à bancada, a fim de efetuar a pintura, o acabamento e a montagem final, podendo utilizar a fresadora e/ou torno para realização de suas atividades. VAGA TEMPORÁRIA: 90 DIAS

Experiência: 06 meses na carteira- curso de aprendizagem ou Técnico SENAI (Mecânica Geral, Usinagem, Ferramentaria)

MOTORISTA ENTREGADOR

Imprescindível residir próximo ao bairro Progresso, domínio em GPS, conhecer Sete Lagoas e região.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Ensino Médio

AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Imprescindível residir próximo ao bairro Progresso,

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

VENDEDOR

Atuar no segmento de venda de instrumentos musicais – IMPRESCINDIVEL: ter músico ou tocar algum instrumento.

Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Realizar limpeza de área industrial; realizar limpeza do escritório incluído banheiros e salas; realizar serviço de transporte de funcionários; realizar serviço de capina e roçagem nas dependências da empresa; auxilio em pinturas simples; efetuar rotinas de 5S mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado; realizar o controle de compra e uso de materiais de limpeza e saneamento.

Experiência comprovada na função – CNH AB- Veiculo próprio- (preferencia moto)

TORNEIRO MECÂNICO

Realização de trabalhos na produção de peças conforme solicitação do cliente a desenho técnico ou conforme amostra.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Manutenção em automóveis em geral

Experiência: 06 meses na função

EMPREGADA DOMÉSTICA

Experiência: 06 meses na carteira – Necessário residir próximo ao bairro Padre Teodoro

OPERADOR DE TELEMARKETING

Empréstimo consignado

Experiência: 06 meses na carteira com telemarketing – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Responsável por toda a rotina logística – recebimento, conferência, organização de mercadorias e operação de empilhadeira. Conhecimentos em informática (Pacote office, sendo Excel pelo menos intermediário).

Experiência: 06 meses – Curso de operador de empilhadeira – Ensino Médio Completo

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Realizar manutenção preventiva e corretiva, realizar a troca de componentes danificados e testes de funcionamento. Fazer leitura e interpretação de desenho mecânico. Manutenção de autos, máquinas pesadas e empilhadeiras.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico – Disponibilidade de viagens

AJUDANTE DE ELETRICISTA DE AUTOS

Auxiliar o eletricista (caminhões/carros)

Experiência: Comprovada na carteira

AUXILIAR DE MECÂNICO A DIESEL

Auxiliar o mecânico na execução das tarefas relacionadas a função em caminhões.

Experiência: Comprovada na carteira

MOTORISTA CARRETEIRO

Transporte em caminhão Baú.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: E

VENDEDOR PORTA A PORTA

Prospecção de clientes, divulgação de planos, experiência com vendas de produtos ou serviços por assinatura como: TV, Telefonia, também Consórcio entre outros. Vendas em Sete Lagoas e nas cidades da região.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: A ou B

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção (revestimentos de refratários)

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil

