Em Sete Lagoas, PRF prende dois suspeitos com drogas em veículo

Durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, por meio de seu Grupo de Patrulhamento Tático, na BR 040, município de Sete Lagoas foi dado sinal de parada para um veículo Chevrolet Celta com dois indivíduos.

Ao realizarem vistoria no interior do veículo, os policiais lograram êxito em localizar um saco plástico preto com 11 tabletes do entorpecente, conhecido por maconha, totalizando aproximadamente 10 kg do entorpecente.

O veículo foi apreendido e encaminhado, para o pátio credenciado. Os suspeitos, foram detidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas, para as medidas cabíveis.

Com informações da PRF/ Sete Lagoas