Minas Consciente ajusta regras para onda vermelha e Dia dos Namorados

Mudanças valem para academias, clubes e salões de beleza; bares e restaurantes terão autorização especial a partir desta sexta-feira (11/6)

O Comitê Extraordinário Covid-19 definiu nesta quinta-feira (10/6) ajustes para regras da onda vermelha com Cenário Assistencial e Epidemiológico Desfavorável, categoria criada na semana passada e que estabelece restrições mais rígidas dentro dessa mesma fase do Minas Consciente. A partir desta sexta-feira (11/6), haverá permissão para academias, clubes e salões de beleza funcionarem nesta etapa do plano, além de autorização especial para bares e restaurantes no fim de semana do Dia dos Namorados, mantendo as medidas sanitárias indispensáveis de prevenção ao vírus.

Com as deliberações, 12 macrorregiões do estado estarão na onda vermelha, enquanto as macros Triângulo do Norte e Vale do Aço permanecem na onda amarela. As únicas alterações de onda foram para as macrorregiões Norte, que regrediu da amarela para a vermelha, e Triângulo do Sul, ao deixar o Cenário Desfavorável e agora se enquadrar nas regras básicas da onda vermelha.

Já as macrorregiões do Sul, Oeste, Leste do Sul e Centro-Sul continuam consideradas em Cenários Epidemiológico e Assistencial Desfavoráveis, o que aponta que a situação da pandemia continua crítico.

Metodologia

A classificação de uma macrorregião nestes cenários é feita a partir de metodologia proposta pela Sala de Situação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em que os territórios em onda vermelha passam por análise ainda mais minuciosa dos indicadores Incidência e Espera por Atendimento, para identificar as tendências de piora na transmissão da doença e na ocupação de leitos e possíveis filas.

“Seguimos em um momento heterogêneo da pandemia, com mais estresse na rede assistencial em alguns locais. Por isso precisamos manter todos os cuidados e reconhecer as necessidades diferentes das regiões para tomada de decisões”, diz o secretário de Saúde, médico Fábio Baccheretti.

A partir de novas definições, válidas a partir desta sexta-feira (11/6), a onda vermelha com Cenário Desfavorável passa a permitir o funcionamento de academias, clubes e salões de beleza até às 19h, mediante agendamento prévio e aferição de temperatura do público na entrada do ambiente. O uso de máscaras permanece obrigatório, bem como a higienização constante das mãos e demais medidas de prevenção, como o distanciamento social.

Segundo o secretário adjunto de Saúde, André Luiz Moreira, as mudanças devem seguir todos os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus e foram permitidas devido à possibilidade de controle das atividades. “Considerando que esses equipamentos permitem o controle de acesso dos usuários, foi entendido que haveria possibilidade de permissão do funcionamento, mesmo numa situação de cenário desfavorável, mantendo todas as medidas de proteção”, explica.

Outra mudança específica será válida apenas para os dias 11, 12 e 13 de junho, quando bares e restaurantes das macrorregiões na onda vermelha mais restritiva (Cenário Desfavorável) poderão funcionar com atendimento até 22h, excepcionalmente devido ao Dia dos Namorados. “A partir de amanhã (11/6), até o domingo (13/6), os equipamentos de alimentação poderão funcionar nas macrorregiões que se encontram na onda vermelha em Cenário Desfavorável até as 22h, contando que sigam as regras sanitárias”, completa o secretário adjunto.

Passado este fim de semana, o funcionamento de bares e restaurantes volta a ser limitado até 19h, sendo permitido o delivery após esse horário — sem possibilidade de retirada de alimentos e bebidas no balcão. Outros eventos e atrativos naturais e culturais, como festas e shows, permanecem proibidos, segundo as determinações do Comitê Extraordinário.

Vacinação

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ainda reforçou o andamento da vacinação no estado, que deve ser acelerada em junho com o recebimento de mais de 4 milhões de doses de imunizantes. Até o momento, 5.311.217 pessoas foram vacinadas no estado com a primeira dose de imunizantes contra a covid-19 e 2.510.392 pessoas receberam também a segunda dose, o que corresponde a 71,35% de grupos prioritários vacinados com a primeira dose e 11,79% de mineiros vacinados com ambas as doses.

“Há a expectativa de receber o maior número de vacinas desde o início do processo de vacinação. A novidade é a vacina da Jannsen, uma vacina de dose única. Serão mais de 300 mil doses para o estado e, apesar de ter uma validade para o dia 27 deste mês de junho, estamos organizando junto às regionais e aos municípios para que todas as cidades recebam as doses”, disse o secretário de Saúde.

Matéria atualizada em 10/6, às 13h. O Comitê Covid se reúne semanalmente e pode haver mudanças nas normas.

Fonte: Agência Minas