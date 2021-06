Nesta sexta, profissionais da educação infantil a partir de 30 anos se vacinam contra Covid

Sexta será a última chamada para que pessoas com comorbidades e com deficiência física e surdez, a partir de 18 anos,

Nesta sexta-feira, 11, será a vez desse mesmo público, a partir dos 30 anos de idade E será também a última chamada para que pessoas com comorbidades e com deficiência física e surdez, a partir de 18 anos, possam se vacinar. O ponto de imunização será a Faculdade Atenas, na Av. Prefeito Alberto Moura, ao lado da Bombril, de 09h às 16h.

Os documentos obrigatórios são, para servidores de escolas públicas: nome em lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS. Para profissionais de escolas particulares: a declaração do diretor da escola confirmando a função no ensino infantil, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS. E para as pessoas com comorbidade e deficiência: o relatório comprovando a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão do SUS ou CPF. Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas.

Pessoas com comorbidades e acamadas devem agendar a vacinação em domicílio ligando para a sua ESF de referência. Até esta quarta-feira, 9 de junho, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 57.538 pessoas (23,8% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 27.169 pessoas (11,2% da população). Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas-Ascom