Prefeitura realiza mutirão de limpeza e capina nos bairros Planalto e Alvorada

Bairros recebem quase 200 servidores no combate a doenças transmitidas por animais peçonhentos

A Prefeitura de Sete Lagoas deu início, nesta quinta-feira, 10, mutirão de limpeza e capina nos bairros Alvorada I e II e Planalto I e II, para combater e controlar a proliferação dos vetores da leishmaniose, dengue, culex e caramujo africano. O trabalho coletivo deve durar mais de uma semana e envolve cinco departamentos da Prefeitura, com a participação de 200 servidores municipais, com a mesma logística feita nos bairros Itapuã I e II no mês passado. “Estamos dando continuidade aos mutirões de limpeza com o objetivo de reduzir os vetores e pragas urbanas, limpando praças, lotes e calçadas”, conta a coordenadora do Centro de Controle das Zoonoses (CCZ), Patrícia Silveira

A ação se concentra em retirada de galhos, materiais orgânicos em geral, garrafas, pneus, entre outros materiais inservíveis. O projeto gerou repercussão positiva por parte dos moradores. “Para nós, no momento, é muito boa a limpeza, pois temos muita coisa que nem temos local para jogar fora. Não estamos tendo muito dinheiro nem para carreto. Então, tudo o que não presta, estamos colocando para fora de casa para esse mutirão”, conta o morador Roberto de Oliveira Santos, que ao longo da semana juntou entulhos em seu passeio, aguardando o dia do mutirão.

O prefeito Duílio de Castro, juntamente com o vereador Roney do Aproximar, acompanhou os trabalhos na manhã desta quinta-feira. “Agradeço aos profissionais da Prefeitura que estão realizando esse mutirão e peço a colaboração dos moradores. A Prefeitura faz esse trabalho com muito carinho, mas pedimos o apoio da população para que mantenha limpas as ruas, praças e calçadas para que possamos evitar a disseminação dessas pragas”, concluiu o prefeito.

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas