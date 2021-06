Essenciais, motoristas de ônibus e garis de BH comemoram vacinação e lembram do medo da Covid

A manhã desta quinta-feira (10) foi especial para motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores da limpeza urbana, metroviários e ferroviários de Belo Horizonte. Com o fim da espera, o grupo começou a ser vacinado contra a Covid-19 na capital mineira. A meta da prefeitura é imunizar cerca de 10 mil pessoas deste público.

Em BH, a campanha para estes profissionais ocorre até às 16h desta quinta em postos fixos, extras e em pontos de drive-thru. Os endereços podem ser vistos aqui.

Nesta manhã, o Hoje em Dia esteve no Centro de Saúde Carlos Chagas e registrou movimentação tranquila e filas pequenas (confira no vídeo abaixo). No local, quem recebeu a primeira dose manifestou alegria e emoção.

“Muita alegria e mais tranquilo. A gente fica mais aliviado um pouco, mas vai ser melhor quando tomar a segunda dose. Que Deus permita que essa doença suma para ser bom para todo mundo”, contou Adão Gomes Dias, de 50 anos e que há 25 trabalha como gari na capital mineira.

A imunização também deixou que o alívio ocupasse o lugar do “medo” para o motorista de ônibus, José Garcia, que aproveitou as primeiras horas do dia para garantir a vacina contra a doença.

“Não um alívio completo, pois é preciso continuar com a proteção, mas estou 50% tranquilo. Nos ônibus há muita aglomeração e muita gente nos horários de pico. Dava muito medo”, disse.

Para receber a vacina, os profissionais precisam exercer as atividades em BH, apresentar identidade, não ter recebido qualquer imunizante nas últimas duas semanas, nem ter testado positivo para o coronavírus nos últimos 30 dias.

Além disso, o trabalhador precisa levar um documento que comprove a vinculação ativa com a empresa, como contracheque, carteira, contrato de trabalho ou declaração de vinculação ativa emitida pelo contratante.

Demais públicos

Na sexta-feira (11), a PBH voltará a imunizar a população com base na faixa etária, vacinando os moradores com 56 anos completados até 30 de junho. Depois, no sábado (12), é a vez dos caminhoneiros cadastrados no site até segunda-feira (7).

Veja a programação da semana

Quinta-feira (10): trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

Sexta-feira (11): pessoas de 56 anos completos até dia 30 de junho

Sábado (12): caminhoneiros cadastrados.

