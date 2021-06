Suspeitos de envolvimento com furto de gado na região são presos pela PM

Na noite da quarta-feira (09), policiais militares da cidade de Araçaí receberam informações de que foram ouvidos disparos de arma de fogo em uma fazenda na zona rural do município e que indivíduos estariam tentando furtar gado da propriedade.

Já no local, os militares avistaram um veículo Vectra em atitude suspeita na estrada , e ao ser dada voz de parada, o condutor evadiu e o passageiro colocou uma arma de fogo para fora da janela.

Os militares iniciaram o acompanhamento ao veículo, e avistaram a arma de fogo sendo arremessada em um córrego. Foi realizada a abordagem aos autores, identificados como A.C.G.S., 66 anos e A.J.F., 31 anos, sendo localizado dentro do veículo 09 munições calibre 22, uma machadinha, um afiador de faca, uma faca de açougueiro e outros materiais utilizados para abater gado.

Com apoio dos cães da equipe de Rondas Ostensivas com Cães – ROCCA, os militares localizaram a carabina calibre 22, municiada com 05 cartuchos que fora arremessada no córrego.

Os autores foram conduzidos a Delegacia de Polícia e todo material apreendido. O veículo utilizado por eles foi removido ao pátio do reboque credenciado. Até o fechamento do boletim de ocorrência, ainda não havia sido possível localizar o gado que abatido pelos autores.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar