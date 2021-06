América volta a sofrer com pênaltis e é eliminado para o Criciúma na Copa do Brasil

O América não tem dado sorte com pênaltis desde a final do Campeonato Mineiro. Depois de Rodolfo desperdiçar uma cobrança contra o Atlético, na decisão do Estadual, e na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, perante o Criciúma (0 a 0), o Alviverde se deu mal na disputa de penalidades no jogo da volta diante do Tigre, por 3 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo normal, no Heriberto Hülse, nesta quarta-feira (9), e acabou eliminado da competição nacional.

Brilhou a estrela do goleiro dos catarinenses, Gustavo, autor de três defesas, nos chutes de Bauermann, Leandro Carvalho e Geovane – apenas Bruno Nazário e Yan Sasse converteram para o Coelho. Marcaram para os donos da casa Jessé, Marcel e PH – desperdiçaram Dudu Figueiredo, que parou em Cavichioli, e Hélder, para fora.

Um fim prematuro de uma equipe que chegou às semifinais do torneio na temporada anterior e que agora pensa somente na permanência na Série A até o fim de 2021.

Tempo normal

Durante os 90 minutos, o Criciúma esteve duas vezes à frente do placar. No primeiro tempo, Eduardo marcou a favor do Tigre, enquanto Ademir deixou tudo igual aos 41.

Na segunda etapa, novamente os catarinenses fizeram 2 a 1 com Marcel aos 5 minutos, e mais uma vez Ademir empatou a partida, aos 27.

A FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 (3)

Gustavo; Claudinho (Moacir), Marcel, Rodrigo e Hélder; Dudu Figueiredo, Arilson, Eduardo (João Carlos) e Dudu (Jessé); Uilliam Barros (PH) e Hygor (Gabriel Henrique). Técnico: Paulo Baier

AMÉRICA 2 (2)

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Geovane), Bauermann, Anderson e João Paulo (Ramon); Alê, Gustavo (Leandro Carvalho), Juninho e Bruno Nazário (Yan Sasse); Ademir e Ribamar (Rodolfo). Técnico: Lisca

DATA: 9 de junho de 2021 (quarta-feira)

LOCAL: Heriberto Hülse

CIDADE: Criciúma, em Santa Catarina

MOTIVO: Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer, todos do Paraná

CARTÕES AMARELOS: Uilliam Barros, Hélder e Gustavo (Criciúma); Ramon (América)

GOLS: Eduardo aos 28 minutos e Ademir aos 41 do primeiro tempo; Marcel aos 5 minutos e Ademir aos 27 do segundo tempo