Prefeitura realiza ações em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo – vem realizando diversas campanhas, buscando a conscientização da população sobre manter a cidade limpa e organizada e, especialmente nesta semana, não foi diferente. Todo ano é comemorada, mundialmente, na primeira semana de junho, a Semana do Meio Ambiente, com um tema sugerido pela Organização das Nações Unidas (ONU). O tema proposto para este ano foi: Restauração dos Ecossistemas.

Entre o cronograma de ações, destacaram-se a blitz ambiental que ocorreu no dia 2 deste mês, na entrada para a Serra de Santa Helena, com a distribuição de cartilhas pedindo a conscientização em não provocar queimadas, e/ou se virem focos de incêndio, acionar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar ou a Brigada de Incêndio da Serra, além da distribuição de mudas de árvores frutíferas, doadas pelo Horto Municipal. A ação teve o apoio da Polícia Militar Ambiental, do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da Brigada de Incêndio da Serra de Santa Helena,

A instalação de lixeiras com adesivos de incentivo ao descarte correto do lixo, nas dependências do Terminal Urbano, nesta quarta feira, 9, também fez parte das ações, que terá continuidade nesta quinta-feira, desta vez, na Lagoa do Cercadinho. No local serão instaladas 26 placas de cuidados com o Meio Ambiente, construídas em parceria com alunos do Colégio Caetano, que fica na orla da lagoa.

Segundo a bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Dilma Nunes, o município está sempre fazendo a sua parte. “Mesmo em meio a todas as dificuldades, sempre estamos instalando lixeiras, placas educativas, realizando blitz educativa, além de artes e vídeos nas redes sociais, mas esperamos muito que a população faça a sua parte, para que possamos transitar por uma cidade limpa e agradável de se viver”, conclui a bióloga.