Após atos de vandalismo, Sicoob Credisete faz reparos na pintura da praça Barão do Rio Branco

Começou nesta quarta-feira,9, as obras de reparo na praça Barão do Rio Branco, que foi revitalizada recentemente, após uma parceria de sucesso entre a Prefeitura de Sete Lagoas e o Sicoob Credisete, por meio do programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP), conforme legislação municipal.

Ocorre que no local, vândalos fizeram alguns estragos principalmente na pintura do espaço público que ainda não foi inaugurado oficialmente pelos parceiros e que agora precisou receber obras de reparos.

Na parceria, o Sicoob Credisete investiu na compra de todo o material utilizado na reforma. A Prefeitura entrou com a mão de obra, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Obras e SAAE.

A revitalização chegou no momento que a cooperativa genuinamente sete-lagoana preparava a inauguração do seu Centro Administrativo, um dos mais modernos prédios de todo sistema Sicoob. Em função da pandemia, a inauguração foi cancelada, mas o prédio já atende clientes e abriga setores importantes do Sicoob Credisete e o 7o andar, que é ocupado pelo Sebrae/ Sete Lagoas, através de uma parceria também.

Segundo Leonardo Chaves é lamentável que as pessoas não ajudam na preservação do espaço melhorado consideravelmente para o próprio cidadão. “Estamos fazendo reparos na pintura e acreditamos que a Prefeitura terá também que fazer a reposição na parte de paisagismo, já que também foram levadas mudas do local, lamentavelmente. É um espaço que ficou aprazível e vamos fazer todo o esforço junto com ao Município para a sua conservação”, declarou o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

Na região da praça, nem mesmo o sistema de monitoramento da cooperativa intimida ação de vândalos, que depredam estruturas e furtam mudas de plantas. Outras medidas de segurança, deverão ser tomadas para garantir a conservação desse espaço público.