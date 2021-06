Turma Recursal de Sete Lagoas realiza seu maior julgamento em uma única sessão

Sessão virtual movimentou processos do PJe.

Segundo ele, a ampliação dos julgamentos é resultado do compromisso firmado entre os juízes integrantes da Turma Recursal e da secretaria que, atentos ao acúmulo do acervo durante a pandemia, apresentaram uma produtividade média superior àquela verificada no período anterior à suspensão do expediente forense.