Imigrantes venezuelanos deixaram Sete Lagoas, nesta quarta-feira

Após 11 dias aproximadamente em Sete Lagoas, mais de 60 venezuelanos deixaram a cidade nesta quarta-feira(9). Eles estavam hospedados em uma pensão no Centro de Sete Lagoas, distribuídos em 17 quartos, gastando em média R$850,00/ dia para o pagamento das diárias. Eles eram vistos com frequência em várias regiões da cidade, principalmente em semáforos alguns com crianças e carregando cartazes, pedindo ajuda para comprar alimentos.

A situação comoveu comerciantes, pessoas e projetos sociais, com doações em alimentos e roupas, principalmente para as crianças e até recém-nascidos. Na pensão, a proprietária que preferiu não ser identificada chegou a solicitar a redução de doações tendo inclousive mostrado o desperdício de alimentos e roupas pelos imigrantes jogados no lixo.

A prefeitura colocou equipes de abordagens nas ruas, já que envolvia crianças com apoio da Polícia Militar e foram realizadas diversasa ações envolvendo aasistentes sociais e conselheiros tutelares crianças, devido à presença de crianças. Como houve resistência dos imigrantes em apresentar documentação, eles não foram institucionalizados no município para uma maior assistência. Diversas reuniões foram realizadas, para discutir a situação dos imigrantes.

Em contato com a proprietária da pensão, ela contou que começaram a chegar em grupo pequeno, no dia 6 de junho e depois chegaram mais e muitas crianças. ” Não aguento mais”, diz a dona da pensão justificando a difícil situação em sua pensão, devido a capacidade de hóspedes e o número de imigrantes, tendo várioas em cada quarto. Já na terça-feira,8, mais imigrantes chegaram na pensão e nesta data uma ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil após a ação do Conselho Tutelar, devido à exposição das crianças pedindo ajuda em vias públicas, mesmo após a orientação aos imigrantes sobre essa proibição, prevista na legislação brasileira.

Em contato com a proprietária da pensão sobre as depesas contraída pelos imigrantes no período em que ficaram hospedados, ela informou que não teve prejuízo financeiro, apenas muito lixo e sujeira no local.

Como vivem

Desde 2018, milhares de venezuelanos atravessaram a fronteira para o Brasil. Viveram em condições degradantes e sub-humanas. Elas são o povo Warao, ou “povo da canoa”, indígenas que habitavam o delta do rio Orinoco, no estado Delta Amacuro e regiões adjacentes dos estados Bolívar e Sucre, na Venezuela. São um povo sem pátria e sem lar.

São, portanto, diferenciados em seu modo de vida, em relação a nós, não-índios. Não comem nossa comida, não vivem fechados em casas, não têm endereço fixo. São naturalmente arredios às abordagens, não só pela diferença cultural, mas porque não falam nossa língua.

No habitat natural dos warao, a coleta de frutos e pequenos animais é feita pelas mulheres e crianças, que também produzem, artesanalmente, cestos e roupas. Sem poderem manter essa cultura na vivência urbana, eles adaptaram a coleta para a arrecadação de dinheiro.

Ele tem sido o contato da Missão Jesuítica que, em Minas Gerais, acolheu venezuelanos, dentro de um programa coordenado pela Comissão Estadual de Apoio a Migrantes e Refugiados.

Ele explica que este grupo que esteve na cidade veio de Montes Claros, onde existe um espaço organizado de acolhimento de venezuelanos. “Os indígenas vivem em trânsito. Adquiriram o costume de irem para espaços urbanos desde final da década de 60, quando houve o represamento do rio de onde retiravam seu sustento”, informa Padre Warlem. A situação se intensificou com o caos vivido pelo País, com a migração em massa para o Brasil.

Redação com informações de Márcia Raposo (jornalista e ativista em direitos humanos)