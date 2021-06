Com queda na taxa de ocupação da UTI, Sete Lagoas confirma mais quatro mortes. Confira no boletim, desta quarta-feira (9)

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 9 de junho, somando 19.865 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 82 casos: 45 mulheres e 37 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.217 pessoas e 4.907 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 38.718 desde o início da pandemia. Quatro óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados, todos ocorridos ontem: três mulheres na Unimed de 48, 51 e 58 anos, e uma mulher de 55 anos no Hospital Municipal. A cidade chega a 533 óbitos, 48 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 261 pessoas em isolamento domiciliar e 19.023 já curados.

Hospitalizados

Dos 96 internados hoje, 44 estão em UTI e 52 em enfermaria. Entre os internados em UTI, metade é de Sete Lagoas, sendo que 68,2% da outra metade é comporta por pacientes provenientes das cidades de Papagaios (6 internações) Pompéu (5) e Maravilhas (4). Com a internação de mais um paciente de Pompéu, que acaba de ser hospitalizado e entrará no boletim de amanhã, esse percentual sobe para 73% dos internados. Há ainda dois internados de Cachoeira da Pr

ata e os demais são de Paraopeba, Prudente de Morais, Pequi, Caetanópolis e Fortuna de Minas.

Entre os internados, 78 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 14 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 12 internações, sendo quatro em UTI, duas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 48 internados, sendo 26 em UTI. No Hospital da Unimed são 22 pacientes internados, sendo nove em UTI. E na UPA estão hoje 14 internados, cinco deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 80%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 78,5%.

Dia dos Namorados

O Decreto Nº 6.558, publicado ontem no Diário Oficial, estabelece que, excepcionalmente, visando evitar a aglomeração de pessoas em restaurantes, bares e similares, em virtude do dia dos namorados, o atendimento presencial nesses estabelecimentos deverá encerrar até às 23h59 no dia 12 de junho. Após esse horário, será permitida apenas a entrega em domicílio (delivery).