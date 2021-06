Cronograma de vacinação contra a Covid inicia nova etapa nesta quinta (10)

Dando sequência ao cronograma de vacinação contra a Covid-19, a prefeitura de Sete Lagoas realiza nesta quarta-feira (09), imunização para pessoas com comorbidades a partir de 18 anos e portadoras de deficiência permanente a partir de 18 anos. São três locais disponíveis, mas os deficientes auditivos serão atendidos somente no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha, Centro).

Além do ginásio, o sistema drive thru vai funcionar nos estacionamentos do Unifemm (acesso pela rua Pedra Grande) e da Faculdade Atenas (rua Prefeito Alberto Moura – Perimetral – ao lado da Bombril). Horário: 9h às 17h. Documentos: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Já na quinta-feira (10), a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid será para profissionais da educação infantil (creche e pré-escola), com idade a partir de 50 anos.

Os locais disponíveis para a vacinação são: Drogaria Drogasil (Av. Vila Lobos, 622, Jardim Cambuí) e Estacionamento do Unifemm, acesso pela rua Pedra Grande no horário de 09h às 16h..

Os servidores de escolas públicas deverão ter o nome em lista fornecida pela Secretaria de Educação e apresentar, documento de identificação com foto, cartão SUS ou CPF.

Profissionais de Escolas particulares, deverão apresentar: Declaração do diretor da escola confirmando a função no ensino infantil, documento de identificação com foto, cartão SUS ou CPF.

Vacinação Solidária

