Polícia Militar anuncia concurso para contratação de 1.880 profissionais

A Polícia Militar (PM) anunciou a abertura de um concurso público para contratação de 1.880 profissionais. As vagas são para soldados, oficiais e médicos de diferentes especialidades, que atuarão em todo o Estado. As informações foram divulgadas nessa segunda-feira (7), durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), serão 120 vagas. Outras 30 serão preenchidas por médicos. Para soldados, serão 733 oportunidades para a RMBH e 920 para o interior.

Ainda de acordo com a PM, outras 84 vagas serão para especialistas das áreas de saúde, armeiros e cargos da área técnica. Durante a divulgação, o comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, informou que o edital será divulgado nos próximos dias.

“Faz parte de uma estratégia nossa e os próprios cursos vão ser enxugados naquilo que for possível, mas sem perder a qualidade, sem perder o preparo adequado para aqueles que vão fazer um serviço para a nossa população”, disse. A previsão é que os cursos sejam iniciados no início no ano que vem.

“Temos necessidade em reforçar nosso efetivo, nós precisamos atender bem a população. Por isso, nosso sistema de seleção vai escolher os melhores. Aquele que estiver mais preparado, será o escolhido”, concluiu.

