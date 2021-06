Valdir Bigode, Guilherme Alves e Jô vestiam mesmo número do goleador alvinegro

Ver o goleador do time utilizar a camisa 7 não é novidade para o torcedor do Atlético. Nas últimas décadas, o clube teve Valdir Bigode, Guilherme Alves e Jô carregando o número às costas e dando alegrias aos alvinegros. Agora é Hulk que tenta manter essa tradição para alcançar glórias no Galo (veja os números dos centroavantes na galeria abaixo.

Hulk não chegou ao Atlético para atuar como centroavante. Mas, após um começo irregular pelo lado do campo, foi acionado para jogar como referência no ataque do Galo e deslanchou. Já são dez gols em 20 partidas realizadas.