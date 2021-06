Carreata Junina: Quadrilha Pueirinha se adapta para manifestar a cultura popular

Grupo de Quadrilha Pueirinha realizará carreata no dia 12 de junho, a partir das 16 horas.

O grupo de quadrilha Pueirinha, representante sete-lagoano nas festas juninas da região, incluindo o Arraiá de Belô, assim como a maioria dos artistas, se viu forçado a pausar suas atividades devido à pandemia. Para não deixar esvair-se o espírito de alegria promovido pelas quadrilhas, a Pueirinha realiza no dia 12 deste mês, uma carreata animada. Em entrevista à Rede Eldorado de Comunicação, Cristiane Soares, uma das representantes do grupo contou sobre a carreata, da diferença entre os públicos, além da expectativa de uma retomada à normalidade.

Sobre o surgimento da carreata, Cristiane ressaltou que além de suprir a abstinência dos eventos, ela tem um peso de resistência militância. “A carreata surgiu não só como forma de superar a ausência dos eventos presenciais, das danças durante a pandemia, mas ela vem como “Manifesto Junino” da nossa cidade durante esse período. Estávamos todos com muita saudade, aí surge a carreata como forma de aquecer um pouco, a chama desse São João que vive dentro de cada um”.

Ela explicou como surgiu a carreata. “A ideia da carreata foi resultado de muita saudade, e da gente se ver de pés e mãos atados diante da pandemia de Covid-19, veio pra manifestar nossa cultura de alguma forma, não se dança quadrilha sem encostar uns nos outros, não se dança quadrilha sem um sorriso no rosto, então, nós quadrilheiros nos vimos sem ter o que fazer. Essa ideia surgiu no ano de 2019 pra acalentar os corações quadrilheiros”, evidenciou.

Cris relatou ainda que, “a coreografia junina é o que mais representa o povo brasileiro, um povo que gosta de dança, toques, abraços, sorrisos, chamegos. Ainda vamos bolar uma melhor forma de chegar lá fora, diante desse vírus, sabemos que as coisas não vão voltar totalmente ao normal, mas estamos pensando em estratégias de como fazer as coreografias, dando tempo ao tempo, que é o mais importante nesse momento”.

Segundo Cristiane, na carreata se privilegia os figurino do casal de noivos, da viúva e do padre, os demais quadrilheiros vão dentro dos carros com as camisas da quadrilha e bandeiras, além do que, os demais figurinos estão sendo reconstruídos.

Cristiane evidenciou a diferença entre a carreata e as apresentações para o público. “Estamos com muita saudade, a carreata não mata totalmente a saudade, a gente não tem aquele frio na barriga que temos antes de entrar pra dançar, não temos o calor do público, mas conseguimos matar a saudade dos amigos, poder ver quem há muito tempo não vemos, pessoas que convivíamos diariamente, agora ver sem poder dar um abraço, mas ficamos felizes, pois temos muitas pessoas que ainda estão conosco, pessoas que gostam do nosso trabalho e admiram nossa arte”, contou.

Para finalizar, Cristiane deixa um apelo: “Fique em casa por vocês, por nós, pelos seus e pelos nossos. Vacine-se, é muito importante”.

A Carreata da Quadrilha Pueirinha será dia 12 de junho, a partir das 16 horas, da rua Nossa Senhora Aparecida, 473, Carmo, encerrando na Praça Tiradentes (porta do Casarão).

Da Redação