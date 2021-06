Gerdau abre vagas para programa de aprendizagem em Sete Lagoas

As inscrições estão abertas até o dia 16 de junho para estudantes do ensino médio

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, acaba de abrir inscrições para o Programa de Aprendizagem em Sete Lagoas, que é realizado anualmente com o intuito de incluir jovens que estão iniciando no mercado de trabalho. Em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), a iniciativa possibilitará que o (a) jovem integre teoria e prática industrial iniciando pelas áreas de manutenção na unidade.

As 10 vagas são para o curso de eletromecânica com duração de 18 meses. A primeira etapa acontece no SENAI, com duração de 4 horas de aula teórica por dia, e na segunda etapa os (as) jovens seguem para o aprendizado prático na Gerdau durante 6 horas por dia.

Poderão se inscrever jovens nascidos entre janeiro de 1999 e janeiro de 2003, que estejam cursando o ensino médio, ou com ensino médio completo, e residam nas cidades de Sete Lagoas ou Prudente de Morais. As inscrições estão abertas e vão até o dia 16 de junho. Os (as) selecionados (as) serão beneficiados (as) com uma bolsa educacional, vale-transporte, plano de saúde, atendimento por telemedicina e alimentação na empresa, durante o período de prática.

A Gerdau tem como princípio de gestão a promoção de um ambiente diverso e inclusivo, que respeita e valoriza a diversidade. “Por isso, todas as pessoas qualificadas serão consideradas para as vagas sem distinção de gênero, idade, raça, religião, orientação sexual, nacionalidade ou deficiência” ressalta Karine A. Fonseca Campos, gerente de RH da Gerdau Sete Lagoas.

Serviço:

Programa de Aprendizagem Gerdau Sete Lagoas

Data: 02 a 16/06

Inscrições: https://career19.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=22313&company=gerdauacos

Com Rede Comunicação de Resultado