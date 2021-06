Sete Lagoas é case de sucesso em webinar sobre cidades digitais da RMBH

A transformação digital dos municípios da Grande Belo Horizonte foi tema de encontro online que reuniu virtualmente prefeitos, gestores e servidores na manhã desta terça-feira, 8, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD). No Webinar das Cidades Digitais da região metropolitana de Belo Horizonte, Sete Lagoas foi um dos municípios convidados para compartilhar cases de tecnologias que visam tornar a cidade mais conectada, digital e inteligente.

Segundo o diretor da RCD e organizador do evento, José Marinho, o objetivo do webinar é trazer ideias e conhecimentos que possam subsidiar a formulação de políticas públicas que visam facilitar a vida da população através do uso das tecnologias da informação e comunicação no setor público. “A pandemia acelerou esse processo e nesse encontro podemos saber de que forma as prefeituras da Grande Belo Horizonte utilizam a tecnologia neste sentido”, resume. Ainda conforme Marinho, a RCD faz uma avaliação da região focada nos eventos. “Encontramos Sete Lagoas como uma importante cidade, que faz comunicação com grande eficiência e se destaca na construção de uma cidade digital, conectada e inteligente”, completa.

De acordo com o prefeito Duílio de Castro, que apresentou as ações locais no evento, desde que assumiu a gestão, em maio de 2019, uma das preocupações já era fazer de Sete Lagoas uma cidade turística e desenvolvida e a Prefeitura tinha que dar o exemplo. Como cases, o prefeito apresentou a emissão de resultados de exames médicos online implantado no laboratório municipal Pedro Lanza, que realiza milhares de análises clínicas mensalmente; os novos serviços da CECON online, com 80% dos procedimentos do setor sendo acessados pela internet, o que permitiu reduzir o tempo de espera das filas nos balcões de atendimento em mais de 70%; a disponibilização de Wi-Fi gratuito em quatro pontos turísticos da cidade (Biblioteca Pública, Parque Náutico da Boa Vista, Centro de Apoio ao Turista e Terminal Urbano); e a substituição da iluminação pública de vapor de sódio pela tecnologia de LED, com mais potência, mais economia e permitindo identificar automaticamente pontos de trocas em caso de defeitos.

O prefeito também anunciou a recente adesão do Município ao aplicativo Saúde Digital MG – Covid 19, plataforma para auxiliar os cidadãos a realizarem uma autoavaliação de saúde com foco no novo coronavírus e, em um segundo momento, a possibilidade de agendamento da vacina; e a distribuição de Chrome Books a professores da rede municipal de ensino com adoção do Google Sala de Aula e da plataforma Nobe Sistema, onde é feito toda gestão das informações da educação municipal. O Google Sala de Aula é uma ferramenta on-line que auxilia professores, alunos e escolas com um espaço para a realização de aulas remotas, avaliações e trocas de arquivos.

“Além dessas ações trazerem economia para o Município, elas geram mais receita sem aumentar impostos, pois desburocratizam e digitalizam serviços que antes levariam dias e envolveriam o trabalho de alguns servidores. No tocante à iluminação de led, os efeitos também superam a questão econômica e de maior potência, já que de forma inteligente e automática, ficamos sabendo na hora quando e onde uma lâmpada apresenta defeito e precisa ser substituída. São ações que impactam no meio ambiente, na saúde, na educação e que refletem em melhores serviços públicos prestados ao cidadão” concluiu o prefeito.