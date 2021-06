CASACOR Minas Gerais inicia os preparativos para a 26ª edição  

Principal mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do estado programa sua 26ª edição para os meses de setembro e outubro, no Palácio das Mangabeiras.

Com extensa contribuição não apenas aos segmentos de arquitetura, construção civil, design de interiores e paisagismo, a CASACOR Minas se consolidou como uma importante plataforma capaz de movimenta diversas áreas e profissionais em torno do objetivo de promover o conceito de morar na contemporaneidade. O evento que já faz parte do calendário oficial da capital mineira, recebendo visitantes de várias cidades, retoma sua programação em 2021. A próxima edição da mostra está marcada para ser realizada entre os dias 14 de setembro e 17 de outubro, com algumas adaptações para atender ao período que estamos enfrentando. O tema desta edição será “A Casa Original”.

Desde o início da pandemia, a direção e equipe da CASACOR Minas, tem acompanhado de perto o desenvolvimento de todos os desdobramentos com relação aos avanços e retrocessos na condução da crise sanitária que assola diversos países. Em função disso, a edição 2020 acabou sendo adiada, dando espaço para um novo projeto, o Janelas CASACOR Minas, que apresentou uma seleção de ambientes voltados para refletir sobre os impactos da pandemia no nosso estilo de morar e na relação com a casa, que assumiu novos contornos.

Após várias análises e estudos de viabilidade e segurança para o público, profissionais participantes e equipe, a direção da mostra confirma sua realização para 2021. Para isso, a CASACOR Minas contará com alguns ajustes no seu formato. O primeiro deles será que a mostra assumirá um formato híbrido, recebendo o público tanto presencialmente quanto virtualmente já que será possível fazer uma visita 3D a todos os ambientes desta edição. Além disso, outro ponto importante é que a maior parte dos espaços ficará instalada nos jardins do Palácio das Mangabeiras, ou seja, nas áreas abertas, possibilitando ampla circulação de ar. Além disso, haverá uma redução do número de ambientes da mostra e um controle preciso de acesso, seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança, incluindo a adoção de dispositivos necessários para conter a disseminação do vírus como dispensadores de álcool em gel, medidores de temperatura, controladores de acesso, tapetes sanitizantes, entre outras tecnologias. A mostra inclusive abrirá espaço inclusive para apresentar todas as novidades no segmento de equipamentos e lançamentos voltados para o combate de vírus e bactérias.

Os diretores da mostra, Eduardo Faleiro e Juliana Grillo destacam o otimismo do mercado em relação à próxima edição da mostra: “Já estamos com o elenco desta edição quase fechado e atraindo vários fornecedores e parceiros. Será uma edição linda e muito importante uma vez que marca a chegada de uma nova fase da CASACOR Minas, ainda mais conectada com o ambiente digital, mas sem perder o brilho das experiências que oferecemos aos visitantes”, destaca a dupla.

Sobre a CASACOR Minas

A CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas e reúne, anualmente, renomados profissionais. Em 2021 chega à sua 26a edição em Minas Gerais e com mais de 20 eventos nacionais (Alagoas, Bahia, Brasília, Campinas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Interior de SP, Litoral de SP, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina) e seis internacionais (Miami, Peru, Chile, Equador, Bolívia e Paraguai).

Sobre a Multicult

A Multicult é uma empresa promotora de eventos diversos, entre eles a CASACOR Minas, que em 2021 completa 26 edições ininterruptas. A proposta da empresa é promover e empreender projetos e iniciativas nas áreas de Cultura, Arquitetura, Design, Gastronomia e Urbanismo. O portifólio de ações desenvolvidas com a assinatura da Multicult reúne eventos e ações diversas, que se destacam por promover não apenas entretenimento, mas também uma plataforma de inspiração, informação e networking. Outro foco de atuação da empresa é a promoção de iniciativas que contribuam para a preservação da memória e da identidade urbana como o restauro do prédio onde funcionou a sede da Rede Ferroviária Federal, na Rua Sapucaí, 383 e os jardins do Palácio das Mangabeiras, que tem projeto assinado pelo paisagista Roberto Burle Marx.

