Prefeitura de Sete Lagoas retoma obras da UBS do bairro Nossa Senhora das Graças

Iniciada em 2014 e, depois de passar por duas paralisações, sendo a última em 2017, a obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Nossa Senhora das Graças (rua Felipe dos Santos, S/N) será reiniciada. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Duílio de Castro nesta segunda-feira, 7 de junho, e prevê o investimento de R$ 534 mil para terminar o projeto que ainda receberá outras unidades de saúde em sua estrutura.

A UBS contará com especialidades da Atenção Primária e serviços odontológicos. A perspectiva é que o atendimento estará disponível para uma área de Sete Lagoas onde vivem cerca de 10 mil habitantes. “A previsão é que em quatro meses esta unidade seja finalmente entregue à população. É mais um bem em prol da qualidade de vida e melhor assistência na área de saúde”, comentou Duílio de Castro. A Prefeitura de Sete Lagoas também prevê reformas e melhorias em outras estruturas da Atenção Primária. “Esta é a primeira de muitas obras. Trabalhamos para que Sete Lagoas tenha sempre o melhor atendimento na saúde pública”, completou o vice-prefeito Dr. Euro Andrade.

Além de absorver uma demanda contínua da área de saúde, a retomada das obras traz tranquilidade para quem vive na região, já que a paralisação do projeto criou a sensação de abandono e vários problemas. “É um momento especial, chega a ser emocionante para todos que vivem nesta região da cidade”, comentou a professora Maria de Lourdes Quintão.

O novo prédio vai abrigar os ESFs Santa Cruz, Nossa Senhora das Graças e Manoa. A estimativa é que, com isso, a Prefeitura economize mais de R$ 5 mil por mês de recursos gastos com aluguel. “A obra estava parada há anos por falta de recursos de contrapartida do Município. Retomamos a capacidade de investimento e os trabalhos já foram reiniciados. Com certeza será um grande benefício para a assistência à saúde desta região, que terá uma condição de estrutura adequada”, avalia o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.