Pessoas com deficiência auditiva a partir de 25 anos serão vacinadas contra Covid no ginásio coberto

Tradutora de libras integra a equipe, para atender pessoas com deficiência

Seguindo o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Sete Lagoas imuniza nesta quarta-feira, 9, pessoas com comorbidades e também qualquer portador de deficiência permanente. Os públicos contemplados devem ter idade a partir de 25 anos de idade. Uma estrutura diferenciada será disponibilizada no Ginásio Coberto Márcio Paulino, onde uma tradutora de libras vai integrar a equipe de atendimento às pessoas com deficiência auditiva.

O cronograma de vacinação em Sete Lagoas segue em excelente ritmo. Nesta terça-feira, 8, as doses estão sendo aplicadas em pessoas com comorbidades e quem tem deficiência permanente e é cadastrado no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 30 anos. Pessoas a pé devem ir ao Ginásio Coberto (Praça da Feirinha, Centro); já o sistema drive thru está funcionando nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas e do Unifemm (acesso pela rua Pedra Grande).

Segundo o último balanço divulgado, 54.630 pessoas receberam a 1ª dose na cidade, deste total, 35.167 são idosos, 9.644 portadores de comorbidades, 9.174 trabalhadores da saúde, 463 profissionais das forças de segurança e 152 gestantes/puérperas. Já a segunda dose foi aplicada em 26.928 pessoas, sendo 21.166 idosos, 5.697 trabalhadores da saúde e 75 profissionais das forças de segurança.

DEFICIENTES AUDITIVOS

Nesta quarta-feira, 9, será aberta a vacinação para pessoas portadoras de deficiência física que tenham a partir de 25 anos de idade. Serão três locais disponíveis, mas os deficientes auditivos serão atendidos no Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha, Centro). “Será uma maneira de facilitar a comunicação com as equipes responsáveis pelo cadastro e imunização do público alvo. Certamente vai facilitar muito o fluxo e é muito importante que este público vá exclusivamente neste local”, alerta Dr. Flávio Pimenta, secretário municipal de Saúde.

Neste mesmo dia também serão vacinadas pessoas com comorbidades a partir de 25 anos. Além do ginásio, o sistema drive thru vai funcionar nos estacionamentos do Unifemm (acesso pela rua Pedra Grande) e da Faculdade Atenas (rua Prefeito Alberto Moura – Perimetral – ao lado da Bombril). Horário: 9h às 17h. Documentos: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.