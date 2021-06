Nesta segunda-feira (07), a Polícia Militar de Minas Gerais, através da 11ª Companhia da Polícia Militar Independente, em parceria com o Ministério Público realizou a entrega de cestas básicas a 95 famílias carentes do município de Capim Branco.

As famílias receberam em suas residências os policiais militares acompanhados do “Daren” (leão do Proerd) e do “PM amigo legal,” que fez a alegria das crianças que lá estavam.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM