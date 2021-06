Meu patrão sou eu

Existe um ditado que diz: O olho do dono é que engorda o porco.

Como explicar empresas pequenas em que o proprietário está em todas as operações e tem dificuldade para prosperar?

Por que uma grande maioria fecha as portas, muitas vezes por erros inadmissíveis?

Como explicar empresas similares e outras de porte maior em que colaboradores e executivos tem sucesso estrondoso?

Primeiramente, devemos separar as figuras do proprietário e do executivo.

Um dono pode ser executivo ou não.

Um Administrador não necessita ser acionista da empresa.

Sendo assim, o que determina o sucesso de um negócio é ter alguém o administrando corretamente.

Isto tem muito mais a ver com atitude do que conhecimento.

O gestor que se dedica, toma as decisões certas, com as pessoas e informações adequadas.

Isso faz o negócio prosperar.

Atente para história abaixo:

– Um granjeiro pediu certa vez a um sábio, que o ajudasse a melhorar sua granja, que tinha baixo rendimento.

O sábio escreveu algo em um pedaço de papel e colocou em uma caixa, fechou e entregou ao granjeiro, dizendo:

Leva esta caixa por todos os lados de sua granja, três vezes ao dia, durante um ano.

Pela manhã, ao ir ao campo segurando a caixa, encontrou um empregado dormindo, quando deveria estar trabalhando.

Acordou-o e chamou sua atenção.

Ao meio dia, quando foi ao estábulo, encontrou o gado sujo e os cavalos sem alimentar.

E à noite, indo à cozinha com a caixa, deu-se conta de que o cozinheiro estava desperdiçando os gêneros.

A partir daí, todos os dias ao percorrer sua granja, de um lado para outro, com seu amuleto, encontrava coisas que deveriam ser corrigidas.

Ao final do ano, voltou a encontrar o sábio e lhe disse:

Deixa esta caixa comigo por mais um ano, minha granja melhorou o rendimento desde que estou com o amuleto.

O sábio riu e, abrindo a caixa, disse: Podes ter este amuleto pelo resto da sua vida.

No papel havia escrito a seguinte frase:

Deseja que as coisas melhorem?

Deves acompanhá-las constantemente.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

