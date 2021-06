Em dia difícil, torcedor do Atlético que luta contra câncer comove o Brasil

Ao longo desta segunda-feira o termo “Força Felipe” se tornou o assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Não era para menos. Em meio a tanto ódio nas redes sociais, uma mensagem emocionante tocou o coração de milhares de brasileiros. Na luta contra o câncer no estômago desde 2018, o atleticano Felipe Silveira, de 36 anos, falou sobre seu estado de saúde e relatou que o seu tratamento não foi bem-sucedido, apesar de todos os esforços dos médicos.

Com o coração “em paz”, como ele mesmo escreveu, Felipe Silveira lamentou ter, em breve, que se despedir dos pais, da irmã, da noiva, dos amigos, dos que tanto torceram pela sua recuperação e do Atlético. Apaixonado pelo clube, Felipe-Fiu Galo, como é conhecido no Twitter, destacou que talvez não consiga realizar um dos seus sonhos: conhecer a Arena MRV, futuro estádio do Atlético, com previsão de conclusão das obras em outubro de 2022.

“Hoje a notícia não foi das melhores. Mas estou bem e com coração em paz. Reuniram alguns médicos comigo e meus pais. O que foi tentado até aqui não foi eficaz, tentaram de tudo, mais infelizmente e com dor no coração, digo que possivelmente somente com milagre de Deus irei conhecer nossa casa @ArenaMRV. Perspectiva de vida minha são meses. Poucos meses. Meu corpo já está querendo descansar, apesar da cabeça estar boa”, postou Felipe.

“Agradeço tudo que o Atlético fez por mim até hoje. Momentos pra se levar por toda eternidade. (…) Estarei em casa. Ainda verei jogos do Galo pra xingar, passar raiva, comemorar e sorrir. Por quanto tempo? Não sei, o tempo de Deus”, completou.