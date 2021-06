Governo disponibiliza medicamentos do kit intubação para 78 hospitais

Distribuição funciona a partir de acompanhamento da disponibilidade de insumos nas unidades hospitalares

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) envia para 78 unidades hospitalares, em 68 municípios, 39.715 unidades de fentanila, remifentanila, cisatracúrio e atracúrio. Os insumos são direcionados a instituições que se encontram com níveis de disponibilidade dos medicamentos considerados críticos.

Os itens são essenciais para a sedação dos pacientes em tratamento da covid-19, sendo que o fentanil foi adquirido pelo Governo de Minas e, os demais, pela União.

Esta remessa vem sendo disponibilizada desde 2/6. Os sedativos são suficientes para cobertura de quatro a sete dias.

Para o Sul de Minas, por exemplo, foram disponibilizadas 1.345 ampolas para os municípios de Campestre, Cássia, Conceição do Rio Verde, Itamonte, Passos, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião do Paraíso, Três Corações e Varginha.

Clique aqui e confira a relação das unidades hospitalares que receberam os medicamentos.

Monitoramento

A SES-MG, juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), faz o levantamento periódico dos quantitativos dos prestadores e fornecedores de medicamentos e insumos das unidades hospitalares.

Também é monitorado o abastecimento de fármacos nas redes públicas e privadas de assistência médico-hospitalar, que devem informar regularmente à SES-MG sobre estoques disponíveis de medicamentos e insumos.

O monitoramento é feito a partir da autodeclaração e preenchimento de formulário. Assim que cada remessa chega ao estado, o resultado do monitoramento semanal é analisado para distribuição aos hospitais em situação mais crítica e conforme disponibilidade do estoque. A sugestão de distribuição é validada junto a uma comissão da SES-MG e do Cosems-MG.

Confira a relação de medicamentos:

Fentanila: 21.350

Remifentanila: 3.815

Cisatracúrio: 8.300

Atracúrio: 6.250

Total: 39.715

Fonte: Agência Minas